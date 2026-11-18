Le samedi 14 novembre 2026, alors que les membres du bureau du CREJ, conduits par leur président exécutif, Brondon Oligui, participaient à une séance sportive au gymnase du Lycée national Léon Mba, ils ont appris avec une profonde émotion, le drame dont venait d'être victime le jeune Dylan.

Profondément bouleversé par cette tragédie, Brondon Oligui, accompagné de plusieurs membres du bureau, s'est rendu, ce mardi 17 novembre, à son chevet, au Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Jeanne Ebori, afin de lui témoigner, ainsi qu'à sa famille, la compassion, le soutien et la solidarité de toute la communauté du CREJ.

Brondon Oligui a, par ailleurs, tenu à saluer le dévouement et le professionnalisme du personnel médical mobilisé pour la prise en charge de Dylan.

Au-delà de l'émotion suscitée par cet événement, ce drame nous rappelle l'impérieuse nécessité de faire de la sécurité, de la protection et de la dignité des enfants une responsabilité collective.

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Aucun enfant ne devrait voir son innocence, sa vie ou son avenir menacés par de tels actes.

Il a également tenu à exprimer sa profonde gratitude au Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour s'être personnellement déplacé afin d'apporter son soutien à Dylan et à sa famille, ainsi que pour avoir mobilisé tous les moyens nécessaires afin de lui garantir une prise en charge médicale adéquate, y compris une éventuelle évacuation sanitaire.

Comme l'a si bien déclaré le Chef de l'État : "Dylan, tu n'es pas seul".