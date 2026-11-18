En marge de la COP31, le Ministre de l'Environnement et du Climat, Stanislas Stephen Mouba a pris part à la réunion consultative ministérielle de haut niveau de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN).

Cette rencontre a notamment permis d'examiner les préparatifs de la 21e session de l'AMCEN, y compris sa session ministérielle conjointe avec la COM2027, ainsi que les principales questions au coeur des négociations climatiques internationales.

Les discussions, conduites avec l'appui du Groupe africain des négociateurs, ont porté sur le financement climatique, l'adaptation, la transition juste et les liens entre changements climatiques et commerce international.Parler d'une seule voix

Dans son intervention, le Ministre a particulièrement insisté sur la nécessité pour le continent de renforcer sa coordination et de parler d'une seule voix dans les négociations.Évoquant la prochaine COP prévue en Éthiopie, il a lancé un appel fort :« Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une COP qui se passe en Afrique, mais plutôt d'une COP de l'Afrique. »

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Un message qui souligne l'importance pour les pays africains de ne pas être de simples pays hôtes, mais de porter collectivement leurs priorités, leurs intérêts et leurs propositions dans les grandes décisions climatiques mondiales.

Cette position s'inscrit dans l'axe de la diplomatie environnementale et climatique du plan d'action du Ministre, qui vise à renforcer la voix du Gabon et de l'Afrique dans les instances internationales.