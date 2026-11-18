Pour la chanteuse gabonaise, Mamiwata, être initié au djembé et aux autres pratiques traditionnelles du Gabon, c'est entretenir un lien profond avec ses racines culturelles. Une connexion presque mystique qui rend parfois l'éloignement du pays particulièrement difficile à supporter.

Loin des frontières nationales, les rythmes du terroir, les sonorités des tambours et l'atmosphère des cérémonies traditionnelles finissent par se transformer en véritables appels du pays.

Pour ceux qui ont grandi au contact de ces traditions, la distance ne se mesure pas uniquement en kilomètres, elle se ressent aussi dans le coeur.

Selon la chanteuse gabonaise initiée à plusieurs pratiques traditionnelles du Gabon, cette attache culturelle est si forte qu'il devient difficile de vivre durablement loin de son environnement d'origine.

En somme, on peut franchir les frontières, changer de continent et s'installer sous d'autres latitudes, mais difficile de mettre son âme en congé de ses traditions.

Avec le djembé dans le sang, même le silence finit par réclamer quelques coups de tambour à Paris en France !