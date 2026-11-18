La société sénégalaise Swami Agri franchit une nouvelle étape dans son développement avec la première cotation, ce 17 novembre, à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), de son emprunt obligataire vert de 30 milliards de FCFA.

Cette opération, assortie d'un taux d'intérêt de 7 % sur cinq ans (2026-2031), constitue une première dans l'espace UMOA pour une entreprise agricole et ouvre de nouvelles perspectives de financement pour le secteur.

Dénommé « Green Bond Swami Agri 7 % 2026-2031 », cet emprunt vise à financer de nouveaux investissements dans les infrastructures agricoles et les énergies renouvelables. Filiale du groupe Senegindia, l'entreprise prévoit de consacrer 25 milliards de FCFA à la construction de cinq entrepôts frigorifiques multifonctionnels, représentant une capacité supplémentaire de stockage de 62 500 tonnes.

Les 5 milliards restants serviront à financer une centrale solaire d'une capacité de 16,7 MW sur le nouveau site de l'entreprise à Keur Momar Sarr, où elle a acquis 1 000 hectares en 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'administrateur de Swami Agri, Souleymane Ndoye, ces investissements s'inscrivent dans un modèle intégré associant production, irrigation, conservation et énergie solaire. L'entreprise dispose déjà de dix chambres froides, d'une capacité globale d'environ 141 000 tonnes, et de deux centrales solaires totalisant 11 MW. L'objectif est d'accroître les capacités de production et de conservation, de réduire les pertes post-récolte et de contribuer à un approvisionnement plus régulier des marchés en pommes de terre et en oignons.

Un financement innovant pour l'agriculture

Lors de la cérémonie de première cotation, le représentant du ministre de l'Agriculture, Chérif Bodian, a salué une opération qui marque une avancée dans la diversification des mécanismes de financement du secteur agricole. Il a notamment rappelé que, selon les données de la BCEAO portant sur la période 2021-2023, le crédit bancaire accordé au secteur agricole ne représentait qu'environ 1,5 % de l'ensemble des crédits distribués à l'économie sénégalaise.

Pour lui, le recours au marché financier régional constitue une réponse à ce déficit de financement, en permettant de mobiliser des ressources longues adaptées aux besoins des investissements agricoles. Il a également souligné que cette émission ne sert pas à refinancer une dette existante, mais à financer de nouvelles infrastructures productives.

Le directeur de l'Antenne Nationale de Bourse du Sénégal, Omar Dème, représentant le directeur général de l'institution, a pour sa part présenté cette opération comme la première émission obligataire verte portée par une entreprise agricole sur le marché financier régional.

Il a mis en avant la capacité de la BRVM à orienter l'épargne régionale vers des projets productifs, créateurs de valeur et répondant aux enjeux environnementaux et sociaux.

L'émission bénéficie notamment d'une garantie à première demande du FAGACE couvrant le capital et les intérêts, ainsi que de l'accompagnement d'IMPAXIS Securities, arrangeur et chef de file de l'opération.

La souveraineté alimentaire en ligne de mire

Au-delà de sa dimension financière, cette mobilisation de 30 milliards de FCFA intervient dans un contexte où la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations constituent des enjeux majeurs pour le Sénégal. Les nouvelles infrastructures devraient contribuer à rapprocher les capacités de conservation des bassins de production et à mieux réguler l'approvisionnement des marchés.

Le représentant du ministère de l'Agriculture a toutefois insisté sur la nécessité de garantir un accès inclusif aux nouvelles capacités de stockage, notamment au profit des producteurs, des coopératives et des organisations paysannes.

Pour Ababacar Diaw, Administrateur Directeur Général d'IMPAXIS Securities, cette opération démontre que le marché financier régional peut offrir des ressources adaptées aux investissements de long terme dans l'agriculture. Elle constitue également un signal pour les autres entreprises du secteur privé, notamment celles de l'agro-industrie, appelées à diversifier leurs sources de financement.

Avec cette première cotation, Swami Agri entend ainsi contribuer à une nouvelle dynamique de financement de l'agriculture, en associant marché des capitaux, investissements productifs et transition énergétique.