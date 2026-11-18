C'est fait. Madagascar et les États-Unis ont signé, hier, un accord bilatéral d'acquisition et d'assistance mutuelle (ACSA). Il s'agit d'un accord militaire destiné à faciliter les échanges de soutien logistique, de fournitures et de services entre leurs Forces armées.

La cérémonie y afférente s'est déroulée au ministère des Forces armées, à Ampahibe. La signature a été effectuée par le général Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, et le général Thomas M. Armas, directeur adjoint des opérations du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (USAfricom). Selon le communiqué de l'ambassade des États-Unis, cet accord établit « un cadre juridique souple permettant aux Forces armées malgaches et aux Forces militaires américaines d'échanger un soutien logistique, des fournitures et des services essentiels. Grâce à la signature de l'ACSA entre les armées américaine et malagasy, Madagascar disposera d'un mécanisme pouvant être mobilisé rapidement en cas de crise, lors d'opérations d'assistance humanitaire ou dans le cadre d'entraînements et d'exercices ».

La coopération prévue concerne également les patrouilles maritimes conjointes, les exercices multinationaux, notamment « Cutlass Express », ainsi que les opérations de secours après des catastrophes naturelles.

Soutien mutuel

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Le général Armas a notamment évoqué la possibilité de répondre plus rapidement aux conséquences d'un cyclone ou de renforcer la sécurisation des eaux stratégiques du canal du Mozambique. « Qu'il s'agisse de faire face à un cyclone imprévu ou de sécuriser les eaux stratégiques du canal du Mozambique, cet accord garantit que nos forces peuvent se soutenir mutuellement rapidement. Plus important encore, il respecte la souveraineté de chacun de nos pays, s'applique dans le strict respect de leurs législations respectives et dote les militaires malagasy des outils logistiques dont ils ont besoin pour protéger leur pays », soutient le responsable de l'USAfricom.

L'accord prévoit également des mécanismes de tarification réciproque et d'échanges en nature. Madagascar pourra ainsi valoriser ses infrastructures nationales, notamment ses installations portuaires, ses sites de stockage et ses centres de formation, en contrepartie d'un soutien logistique et de pièces de rechange, sans alourdir son budget de défense.