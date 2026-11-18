Poursuivi pour les violences survenues à la suite de la présidentielle de 2024 à laquelle il s'était porté candidat, le président du parti Anamola s'est montré confiant pour la suite des débats à l'issue de la première audience qui s'est déroulée mardi 17 novembre.

Au Mozambique, le procès de l'opposant Venancio Mondlane s'est ouvert mardi 17 novembre devant la Cour suprême de Maputo où des dizaines de ses partisans se sont retrouvés pour le soutenir malgré un imposant déploiement des forces de sécurité.

Président du parti Anamola, l'ancien candidat à la présidentielle de 2024 - qui n'a jamais reconnu sa défaite - est poursuivi pour les violences qui ont émaillé la contestation post-électorale. Cinq chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont ceux d'« apologie publique du crime », d'« incitation à la désobéissance » et d'« incitation au terrorisme ».

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L'audience a surtout été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation par le ministère public. Alors que le document, long d'une cinquantaine de pages, est censé démontrer la culpabilité de Venancio Mondlane, le bureau du procureur général entend pour sa part présenter à la cour des preuves matérielles comme des vidéos, des écoutes téléphoniques et des relevés bancaires pour l'étayer...

« L'acte d'accusation est comme un oignon et nous allons en retirer chaque couche »

Reste qu'en face, le principal intéressé ne semble pas impressionné : à l'issue de cette première audience, Venancio Mondlane s'est montré confiant. « Notre plaidoirie fait 250 pages. L'acte d'accusation est comme un oignon et nous allons en retirer chaque couche, jusqu'à ce que l'oignon disparaisse !, a déclaré ce dernier avant de poursuivre : Nous nous sommes préparés : un procès, c'est une épreuve tactique et stratégique, et je suis par ailleurs un homme de foi. Tout cela fait que je me sens vraiment tranquille, serein. Je suis prêt, quelle que soit la décision du tribunal ». sa défense doit, elle, présenter sa contre-argumentation ce mercredi.

De son côté, le Réseau mozambicain de défense des droits de l'homme a regretté dans un communiqué que le procès soit en partie fermé à la presse. Quant au Centre pour la démocratie et les droits humains, il a lui dénoncé un « procès politique » et demandé que les responsables des violences policières commises lors de la contestation post-électorale soient eux-aussi jugés. Près de 500 personnes avaient alors été tuées...