Dans le cadre du renforcement des opérations de contrôle et de surveillance du marché, les brigades de surveillance de Poto-Poto, relevant de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales de Brazzaville, ont procédé à la saisie de 488 cartons de lait de beauté dont les dates de péremption étaient largement dépassées.

L'opération de contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de produits périmés ou susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Conformément à la réglementation en vigueur, le responsable de l'établissement concerné a fait l'objet des sanctions prévues par les textes applicables.

Les produits saisis seront, quant à eux, détruits par incinération sous la supervision des services habilités, dans le respect des procédures en vigueur.

Le gouvernement, par l'entremise du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zone de libre-échange continentale africaine, réaffirme sa détermination à protéger les consommateurs et à assainir les circuits de distribution.

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Ainsi, les opérations de contrôle seront poursuivies et renforcées afin de prévenir la mise sur le marché de produits périmés non conformes ou présentant des risques pour la santé publique.

Faisant de la protection des consommateurs et la loyauté des pratiques commerciales des priorités majeures de l'action des pouvoirs publics, le département ministériel a lancé un appel à l'ensemble des opérateurs économiques au strict respect de la réglementation commerciale en invitant les consommateurs à faire preuve de vigilance, notamment en vérifiant les dates de péremption des produits avant tout achat.