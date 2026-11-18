La troisième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac), ouverte le 17 novembre à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, se tient sur le thème « Faire du label "Made in Congo" une référence de l'excellence africaine ». Ce rendez-vous artisanal, qui prendra fin le 28 du même mois, rassemble les acteurs du secteur venus de dix-sept pays.

Le thème « Faire du label "Made in Congo" une référence de l'excellence africaine » résume la philosophie de la troisième édition de la Fiac. Il énonce une ambition claire, selon la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. « Le label "Made in Congo" ne doit pas être une simple étiquette de provenance mais un certificat de garantie », a-t-elle déclaré, évoquant la nécessité de transformer le savoir-faire traditionnel des artisans en une industrie compétitive capable de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux.

La ministre des PME et de l'Artisanat a souligné, par ailleurs, que les pouvoirs publics travaillent à la mise en place des normes de qualité rigoureuses en s'assurant que chaque pièce de bois, de textile ou de métal sortie porte l'empreinte de la perfection.

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Au village artisanal, près du stade Alphonse-Massamba-Débat, où se tient la Fiac, 256 exposants ont pris quartier. En dehors de la vente des produits de divers métiers de l'artisanat, la foire connaîtra également des expositions, des journées portes ouvertes, des ateliers thématiques, des rencontres B to B. « À travers cette foire qui est à sa troisième édition, nous aspirons encore et toujours à offrir à nos artisans une vitrine à la hauteur de leur talent », a fait savoir la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Parmi les dix-sept pays présents à la Fiac, il y a le Maroc qui est l'invité d'honneur. Sa délégation a réaffirmé la volonté du Royaume chérifien de coopérer avec l'ensemble des partenaires engagés dans le développement de l'artisanat; car le Congo et le Maroc partagent la conviction selon laquelle l'artisanat crée des emplois et ouvre des perspectives aux jeunes générations.

Pour sa part, souhaitant la bienvenue à toutes les délégations venues à la Fiac, le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a indiqué que la capitale congolaise est honorée de devenir le carrefour des talents, des savoir-faire, des expressions artisanales du Congo et d'ailleurs, le temps que va durer cette foire.

Avant que le Premier ministre ne procède à la coupure du ruban symbolique pour ouvrir officiellement la 3e édition de la Fiac, la ministre des PME et de l'Artisanat a formulé le voeu de voir la flamme de la créativité congolaise briller de mille feux.