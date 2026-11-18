Le Congo a donné des signaux positifs et confirmé que son sport de combat est promis à un avenir possiblement radieux, à l'occasion de l'African cup juniors et cadets et des Championnats d'Afrique, les deux compétitions auxquelles judokas et boxeurs ont participé durant ce mois de novembre. Les rendez- vous de Yaoundé et de Kinshasa ont permis, en effet, de créer un environnement favorable à l'amélioration de la performance tout en entretenant de l'espoir.

Résultats à l'appui : les judokas ont décroché dix-sept médailles dont sept en or lors de l'African cup juniors et cadets disputée au Cameroun. Malgré les conditions de voyage précaires, ils ont rallié Brazzaville-Yaoundé par bus, mettant en avant leur détermination à défendre les couleurs nationales.

De leur côté, les pugilistes ont glané onze médailles dont une en or lors de la 22e édition des Championnats d'Afrique de boxe tenus à Kinshasa, validant leur qualification pour les championnats du monde qui se tiendront en Turquie, du 25 novembre au 5 décembre.

Ce qui est une performance à encourager. Mais le plus important consiste maintenant à capitaliser sur ces acquis et montrer un visage encore plus conquérant.

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Le constat est clair : sans préparation de qualité, il est impossible de performer. Les gestionnaires sont interpellés. En offrant à ces jeunes les conditions optimales de préparation, ils permettront au sport de combat congolais de retrouver la place qu'il occupait jadis.