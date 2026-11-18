L'Ordre national des experts-comptables (Onec) du Congo a annoncé, dans un communiqué de presse publié le 17 novembre et signé par son président, Voltaire Brice Etou Obami, son admission en qualité de membre associé de la Fédération internationale des experts-comptables (Ifac).

L'admission de l'Onec constitue une étape majeure pour la profession comptable en République du Congo, souligne le communiqué. Elle consacre sa reconnaissance internationale et ouvre de nouvelles perspectives en matière de coopération, de partage d'expériences et de renforcement des normes professionnelles.

Au-delà de l'institution, cette reconnaissance contribue à renforcer la crédibilité de la République du Congo dans les domaines comptable et financier. Elle témoigne de la conformité du cadre national d'exercice de la profession aux standards internationaux, favorise la confiance des investisseurs, des partenaires financiers et des institutions, tout en donnant aux experts-comptables congolais accès aux normes, aux outils et aux programmes de formation de l'Ifac.

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À cette occasion, le président de l'Onec Congo a exprimé sa profonde gratitude à plusieurs personnalités ayant contribué à l'aboutissement de ce processus. Il a notamment salué les efforts du ministre Ludovic Ngatsé et de Patrick Gamassa, tous deux anciens présidents de l'Ordre, qui ont engagé les démarches d'adhésion et posé les fondations de cette réussite.

Il a également rendu un hommage particulier à l'ancien ministre Antoine Nicéphore Thomas Fylla de Saint-Eudes, considéré par l'Onec Congo comme son « baobab et son guide » tout au long du processus d'admission. Il a loué ses conseils avisés, son soutien constant au Conseil de l'Ordre, ainsi que son engagement et le travail accompli dans le suivi de ce dossier.

Le président de l'Onec Congo a salué, par ailleurs, l'assiduité et l'implication du secrétaire général dans la conduite de cette procédure. Ses remerciements ont aussi été adressés à la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel de l'Ordre, ainsi qu'à son directeur général, Raoul Maixent Ominga, dont les actions multiformes ont largement contribué à l'avancement du processus.« Cette réussite est le fruit d'un effort collectif », a souligné Voltaire Brice Etou Obami, réaffirmant la détermination de l'institution à poursuivre ses missions au service de l'intérêt général, de la qualité de l'information financière et du développement de la profession comptable en République du Congo.