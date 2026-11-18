Le Parti congolais du travail (PCT) a commémoré, le 17 novembre, le 19e anniversaire de la disparition de son ancien secrétaire général, Ambroise Édouard Noumazalaye.

En rapport avec la date commémorative, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de son prédécesseur au mausolée Marien-Ngouabi. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres et militants du parti de la ville de Brazzaville. « Nous nous retrouvons ce jour pour revivifier le souvenir de notre camarade de toujours, le secrétaire général Ambroise Édouard Noumazalaye. C'est un moment qui, pour nous, est inoubliable.

Comme chacun le sait, le camarade Ambroise Édouard Noumazalaye a voué toute sa vie à servir le peuple, à servir le PCT. Il a été considéré par le très grand camarade Denis Sassou N'Guesso comme l'un de ses plus fidèles compagnons d'armes », a témoigné Pierre Moussa.

Selon lui, l'ancien secrétaire général du PCT, qui s'est beaucoup sacrifié pour l'unité du pays, est parti au moment où le pays, le parti et le président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, avaient encore besoin de lui. C'est la voie de tout le monde, on s'incline, mais son oeuvre et le souvenir qu'il nous laisse sont impérissables.

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Voilà pourquoi aujourd'hui, date anniversaire de son décès, vous voyez des militants de base, des cadres et le parti dans son ensemble, se sont mobilisés pour venir s'incliner et ce sera toujours ainsi », a conclu le secrétaire général du PCT, précisant que Noumazalaye a été un modèle de dévouement au parti.

Ancien ministre de la Communication, Alain Akouala Atipault garde lui aussi un souvenir émouvant de l'ancien secrétaire général du PCT et président du Sénat. Il replace, en effet, Ambroise Edouard Noumazalaye dans le contexte de l'histoire politique du Congo, notamment une nouvelle génération qui avait une vitalité politique et idéologique au début des années 1960. « C'était un homme qui était détenteur de l'histoire politique de notre pays.

Il connaissait les tenants et les aboutissants, les dessus de carte, les acteurs, leurs points forts, leurs points faibles, et avait une capacité de détecter les nouvelles vagues.

Je me suis retrouvé au gouvernement, en charge de Relations avec le Parlement et porte-parole, et pendant tout le temps où il a été président du Sénat, c'était des moments de haute facture politique. J'avais senti que c'était un homme qui avait une maîtrise totale de la vie politique nationale, de l'histoire internationale », a rappelé le président de la Commission nationale d'auto-évaluation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui a fait connaissance de l'ancien secrétaire général du PCT en 2002.