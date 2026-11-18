Kafountine (Bignona) — La Brigade de gendarmerie de Kafountine a procédé à l'interpellation de 26 candidats à l'émigration irrégulière dans la nuit de lundi à mardi à Abéné, un village du département de Bignona (sud), parmi lesquels deux femmes et deux mineurs, a appris l'APS de sources sécuritaires.

Cette opération fait suite à un renseignement reçu la vieille, alertant sur un probable départ dans le secteur de Kafountine, indique la même source, précisant que les 24 personnes interpellées sont de nationalité sénégalaise, les deux autres sont originaires de la Gambie.

"Arrivée au niveau de la plage d'Abéné, à proximité d'un hôtel du village, non loin d'un campement, la patrouille a aperçu deux groupes de jeunes qui ont d'abord tenté de se disperser avant d'être rattrapés puis interpellés et conduits à l'unité d'identification pour les besoins de l'enquête", détaille la source en question. Elle signale qu'un dispositif de patrouille et d'interception a été mis en place pour sillonner les plages longeant les villages d'Abéné et Dianah, suite à cette opération.

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La Brigade de gendarmerie de Kafountine déclare avoir déjoué 11 tentatives de départ depuis le début de l'année 2026, 7 à Kafountine et 4 à Diouloulou, pour un total de 201 personnes interpellées dans ces deux localités. Elle dit également avoir interpellé au courant de l'année 13 passeurs, convoyeurs ou organisateurs, à savoir 11 à Kafountine et 2 à Diouloulou.