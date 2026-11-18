Kaolack — L'Union des coopératives interrégionales du bassin agricole "Dara Tawefkh" ambitionne de commercialiser 16 000 tonnes de mil, à l'issue de la campagne agricole, grâce à un système de contractualisation mis en place avec ses partenaires commerciaux, a indiqué sa présidente, Seynabou Fall khouma.

"Nous envisageons de commercialiser 16 000 tonnes de mil après la contractualisation", a-t-elle déclaré dans un entretien avec l'APS, soulignant que cette démarche permet aux producteurs de disposer de débouchés commerciaux avant même la mise en place des cultures.

Cette année, l'Union a emblavé 830 hectares au profit de 800 producteurs, a précisé Mme Khouma, qui estime que la contractualisation constitue un levier important pour faciliter l'écoulement des productions agricoles. L'organisation regroupe 10 380 membres, dont 64 % de femmes, répartis dans 300 organisations de producteurs et 36 coopératives implantées dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kolda.

Ses activités couvrent plusieurs secteurs, notamment la transformation des produits agricoles, l'embouche, l'aviculture et le maraîchage.

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La présidente de l'Union a particulièrement souligné le potentiel de la production maraîchère dans la zone de keur Maba, où plusieurs villages sont traversés par la vallée, favorisant l'accès à l'eau et la pratique des cultures maraîchères tout au long de l'année.