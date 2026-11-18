Douze médailles au compteur, une organisation réussie, un engouement populaire: le Sénégal peut se targuer d'un véritable sans-faute après avoir accueilli pendant deux semaines les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), tout premier événement olympique sur le continent africain qui s'est achevé vendredi.

Bien qu'auréolé de ces victoires et après avoir massivement investi dans des infrastructures sportives, le Sénégal devra redoubler d'efforts s'il souhaite maintenir cette dynamique lors des prochains Jeux olympiques, selon des experts interrogés par l'AFP.

De telles occasions de célébrer sont rares dans une région où les médailles olympiques se comptent sur les doigts d'une main. Le Sénégal n'en avait qu'une seule jusqu'ici, une médaille d'argent remportée par Amadou Dia Ba au 400 mètres haies masculin aux JO de Séoul, en Corée du Sud, en 1988.

Aucun des cinq pays limitrophes du Sénégal -- Mauritanie, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Gambie -- n'a jamais remporté ne serait-ce qu'une médaille de bronze.

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Investir massivement

Des rugissements de joie ont transporté la foule venue soutenir Ameth Diop, qui a offert au Sénégal le bronze en taekwondo la semaine dernière. « Je sors de cette compétition avec un nouvel état d'esprit et beaucoup de connaissances », s'est réjoui l'athlète de 16 ans depuis le complexe sportif Iba Mar Diop, tout juste rénové, dans le bouillonnant quartier de la Médina à Dakar.

Propulser la prochaine génération d'athlètes sénégalais sur les podiums demandera plus que des connaissances et de l'enthousiasme, tempère toutefois Nalla Socé Fall, maître de conférences en psychologie sociale du sport à l'université Gaston Berger de Saint-Louis (nord-ouest). « Si l'on veut remporter des médailles de façon régulière, il faut investir massivement dans l'entraînement, les coachs, l'accompagnement des athlètes et la construction de nombreuses infrastructures sportives », explique-t-il. Sinon « on remportera de temps à autre une médaille, et il faudra attendre 15 ou 20 ans avant de voir un athlète atteindre une finale ».

Deux ans avant les JOJ de Dakar, le Sénégal a mis en place un programme comprenant des stages nationaux pour ses jeunes athlètes ainsi que plusieurs mois d'entraînement en Chine ou d'autres pays. Un facteur déterminant dans le succès du pays, qui a remporté cinq médailles d'or et sept de bronze aux JOJ. Trois pays africains se sont hissés parmi les 10 nations qui ont raflé le plus de médailles à Dakar: l'Egypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Mais M. Fall met en garde contre un succès en trompe-l'oeil, car lors des Jeux de la jeunesse, les participants s'entraînent sur des périodes relativement plus courtes.

Il faut huit à 10 ans pour former un athlète olympique. Ceux qui prendront l'avantage auront eu accès de manière régulière à des compétitions, des infrastructures de qualité et des entraîneurs de haut niveau, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Sénégal. Le Sénégal collabore avec la Chine sur un projet de complexe multisports de haut niveau à Thiès, dans l'ouest du pays, afin de former ces athlètes.

Talent « toujours là »

« Le talent est toujours là », commente Samuel Owiti, chercheur associé à l'université de Lausanne (Suisse), qui travaille sur l'identification et le développement des talents sportifs, attribuant le manque de médailles de certains pays à un « manque de ressources ». Son Kenya natal, réputé pour ses coureurs en fonds et demi-fonds, a activement soutenu ces disciplines plutôt que d'autres. À l'inverse, les « centres de formation (et) les bons parcours de développement des talents en football » au Sénégal expliquent pourquoi « ce pays brille vraiment » dans ce sport, selon M. Owiti.

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, puis à nouveau la CAN-2025, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne lui retire son dernier titre et n'attribue la victoire au Maroc. Le Sénégal a fait appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). En fin de compte, ce sont les gouvernements qui décident de soutenir les sports olympiques, rappelle M. Fall: « Si l'État ne s'implique pas, c'est très difficile ».

Trois systèmes sont utilisés par les pays qui veulent exceller aux JO, véritable outil de rayonnement et de fierté nationale, explique M. Fall. Aux États-Unis, les athlètes sont formés au lycée et à l'université; en France, dans des clubs; et dans des pays comme la Russie ou Cuba, l'État place les enfants prometteurs dans des centres sportifs dès le plus jeune âge.