Près d'un an après la signature de l'accord stratégique entre Kinshasa et Washington, une première cargaison de cuivre congolais a rejoint la réserve américaine de minerais critiques. La RDC a aussi réformé sa fiscalité et signé une concession ferroviaire sur le corridor de Lobito. Mais la réhabilitation du rail reste à engager et le financement du barrage d'Inga 3 à réunir. Et dans l'est du pays, Kinshasa attend toujours les résultats espérés sur le plan sécuritaire.

Signé à Washington le 4 décembre 2025, le partenariat stratégique répond à deux priorités. Les États-Unis cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en minerais critiques. La RDC veut, elle, attirer des investissements, transformer davantage de minerais sur son territoire et renforcer la coopération en matière de sécurité.

Réunis le 5 novembre à Paris, les deux gouvernements ont salué les premières avancées. Leur communiqué, publié le lendemain, ne chiffre ni les investissements décaissés en RDC ni les emplois créés grâce au partenariat.

12 000 tonnes de cuivre livrées

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Le résultat le plus tangible se mesure en tonnes. Le 15 octobre, le négociant suisse Mercuria a annoncé que 12 000 tonnes de cuivre congolais avaient été livrées à Project Vault, la réserve américaine de minerais critiques. Il s'agit d'une expédition d'essai, selon Mercuria.

Le 12 janvier, la Gécamines, société publique congolaise, avait annoncé qu'elle exercerait son droit d'achat sur 100 000 tonnes de cuivre de la production 2026 de Tenke Fungurume - l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt de RDC - destinées au marché américain. L'agence américaine de financement du développement (DFC) avait, pour sa part, annoncé dès le 5 décembre 2025 son intérêt pour une prise de participation dans une coentreprise entre Gécamines et Mercuria.

L'ouverture de nouveaux projets miniers suit un autre calendrier. L'accord donne aux investisseurs américains le droit de soumettre une première offre sur les projets inscrits dans la réserve d'actifs stratégiques. Les deux pays ont annoncé la désignation d'une première liste le 5 février, à l'issue de leur réunion inaugurale à Washington. L'accord prévoyait sa transmission sous 30 jours, soit début janvier. À Paris, les deux gouvernements ont fait état d'un intérêt croissant des entreprises américaines.

La RDC a, en revanche, tenu l'échéance concernant la modification de sa législation fiscale. La loi révisant le régime fiscal et douanier des conventions de collaboration et des projets de coopération a été promulguée le 7 août, avant le délai de 12 mois fixé par l'accord entre Washington et Kinshasa. Le texte concerne les entreprises qui investissent sous ce régime, explique à RFI une source gouvernementale congolaise. À Paris, les deux délégations ont convenu de poursuivre leur coordination sur son application.

Une concession signée pour Lobito, un barrage à financer à Inga

Le 26 août, la RDC a par ailleurs signé à Kinshasa avec l'entreprise portugaise de BTP Mota-Engil la concession du tronçon ferroviaire Dilolo-Sakania, la partie congolaise du corridor qui relie le bassin minier du Katanga (sud de la RDC) à l'Atlantique, via l'Angola. Les trains circulent déjà, mais l'état de la voie ralentit le trafic.

Selon Daniel Mukoko Samba, vice-ministre congolais de l'Économie, les premiers résultats des études de réhabilitation sont attendus en mars 2027. Ils doivent notamment permettre de préciser le calendrier des travaux. Le prêt américain de 553 millions de dollars, signé le 17 décembre 2025 par la DFC, finance en Angola le port de Lobito et la ligne ferroviaire. Il avait été annoncé un an plus tôt, sous l'administration du président américain Joe Biden.

Inga 3 est l'un des projets dont dépend l'ambition industrielle de Kinshasa. Ce barrage, première étape du Grand Inga, doit fournir de l'électricité, notamment pour la transformation locale des minerais. Le comité de coordination congolais et américain s'est réuni pour la première fois le 26 octobre, à Paris. Le 11 novembre, l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi sur le Grand Inga.

Il reste à achever les études, à préciser le montage du projet et à réunir les fonds pour la construction. Les 250 millions de dollars approuvés par la Banque mondiale en juin 2025 concernent la première phase d'un programme de préparation et d'appui aux communautés locales. Selon nos informations, le comité sur Inga doit se réunir de nouveau en avril 2027.

Un forum bilatéral à programmer

La prochaine échéance fixée par l'accord tombe le 4 décembre 2026. Les deux gouvernements doivent avoir arrêté, à cette date, le lieu et la date de leur premier forum économique binational. Au 17 novembre, aucun calendrier public n'a été retrouvé pour ce forum. La date de la troisième réunion du comité de pilotage conjoint reste également à confirmer.

À Washington, ce partenariat bénéficie en tout cas de soutiens au Congrès. Le 4 février, les sénateurs Jim Risch, républicain, et Jeanne Shaheen, démocrate, ont souligné l'importance de la coopération sur les minerais critiques et des investissements dans le corridor de Lobito. Le 17 août, 54 élus démocrates de la Chambre ont interpellé l'administration Trump sur la transparence et le contrôle parlementaire de ses accords sur les minerais critiques, en citant celui conclu avec la RDC. Ils ont demandé des garanties contraignantes pour les travailleurs, les communautés et l'environnement.