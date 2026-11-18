Au Niger, une attaque a eu lieu la semaine dernière dans le département de Dioundou, dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du pays. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué.

Une visite aux familles endeuillées à la suite des attaques terroristes menées dans plusieurs villages de la commune rurale de Dioundiou. C'est ainsi que l'agence nigérienne de presse a présenté le déplacement samedi du colonel major Bana Alhassane, le gouverneur de la région de Dosso, dans ce département de Dioundiou, frontalier du Nigeria.

Le média d'État nigérien cite quatre villages ciblés, sans précisions sur les circonstances des attaques, ni sur leur bilan. Sont aussi évoquées des populations déplacées et des mesures de sécurité prises par les autorités pour leur permettre de regagner leurs villages.

Ces attaques, selon le gouverneur, ont été menées par des « enfants du terroir », qu'il appelle à déposer les armes. Des messages de condoléances, publiés sur les réseaux sociaux, attribuent ces violences au groupe armé Lakurawa. Ils évoquent aussi d'importants dégâts matériels, en plus de pertes en vies humaines.

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La semaine dernière a aussi été marquée par une attaque dans la région de Tillabéry. Des villageois de Tillim sont tombés dans une embuscade alors qu'ils se rendaient à la foire hebdomadaire de Tera, une localité proche de la frontière du Burkina Faso et du Mali.