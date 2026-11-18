En République centrafricaine, le monde politique et judiciaire est en deuil après la disparition de Nicolas Tiangaye. L'avocat et figure de l'opposition est décédé à l'âge de 70 ans, lundi 16 novembre, dans l'après-midi, à Bangui. Ancien Premier ministre de transition, défenseur des droits humains et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, sa disparition suscite déjà des réactions au sein du gouvernement, de l'opposition et du Barreau centrafricain. Retour sur son long parcours.

Avocat, défenseur des droits humains et homme d'État, Nicolas Tiangaye aura marqué plusieurs décennies de l'histoire centrafricaine.

Il se fait connaître en 1986 en assurant la défense de l'ancien empereur Jean-Bedel Bokassa. En 1991, il fonde la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, qu'il dirige pendant treize ans. Il sera également bâtonnier de l'Ordre des avocats et président du Conseil national de transition en 2003.

Son parcours le conduit ensuite à la tête du gouvernement. Nommé Premier ministre en janvier 2013 par François Bozizé, il conserve ses fonctions après l'arrivée au pouvoir de Michel Djotodia et de la Séléka, avant de démissionner en janvier 2014.

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Une figure de la vie politique et judiciaire

Ces dernières années, il était l'une des principales figures de l'opposition au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC). Sa disparition suscite plusieurs réactions. Le BRDC salue son engagement et adresse ses condoléances à sa famille. Au Barreau, ses confrères rendent hommage à l'ancien bâtonnier et à son combat pour les droits et les libertés.

La nation centrafricaine vient de perdre un géant, l'un des derniers. Maître Nicolas Tiangaye était un géant, d'abord sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan de la défense des Droits de l'homme.

Le gouvernement reconnaît également sa contribution à la vie institutionnelle et politique du pays, estimant que sa disparition constitue une perte pour la République centrafricaine. Avec sa disparition, la Centrafrique perd une figure qui aura marqué son histoire politique et judiciaire.