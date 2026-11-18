Au Sénégal, le choc et l'indignation après la mort d'un nourrisson de 2 jours, décédé vendredi des suites d'une excision clandestine pratiquée dans l'est du pays, dans la région de Tambacounda. Depuis, les appels à mieux lutter contre les mutilations génitales féminines, passible de prison depuis 1999, se multiplient. La personne qui a pratiqué l'excision et son assistante ont-elles été arrêtées et inculpées mardi.

La petite fille était née le 11 novembre au poste de santé de Sadatou, dans le département de Bakel dans l'extrême est du Sénégal. De retour à la maison, c'est la grand-mère de l'enfant, prétextant vouloir laver le bébé, qui aurait pratiqué l'ablation totale de l'organe externe du nouveau-né. Un acte qui a provoqué une hémorragie et la mort du bébé deux jours plus tard, comme le confirme le certificat de décès.

Ce décès a suscité l'indignation, notamment chez les organisations de défense des droits des femmes. Pour Aïcha Manga, membre du collectif des féministes du Sénégal, qui a publié un communiqué, il s'agit d'un féminicide. « Il s'agit d'un crime, il faut oser le dire. Une personne a perdu la vie à cause d'une pratique néfaste. Il y a eu une défaillance du système qui a fait que ça a pu avoir lieu », estime-t-elle.

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« Profondément bouleversée », Suzanne Sy, coordinatrice du mouvement Wakh Jootna, estime que « l'excision est un acte extrêmement barbare qui découle toujours de ce patriarcat qui cherche à contrôler le corps des femmes juste après leur naissance ».

Pour moi, cette affaire doit nous obliger à regarder une certaine réalité en face, les dénonciations.

Pourtant, depuis 1999, la mutilation génitale féminine (MGF) est passible de jusqu'à 5 ans de prison, voire de réclusion à perpétuité en cas de décès de la victime.

Mais au nom de pratiques culturelles bien ancrées, les mutilations génitales féminines restent difficiles à éradiquer car réalisées dans les familles de façon clandestine, quelque fois à la naissance du bébé. « À Tamba, quand moi je suis arrivée, on était à 41% [des femmes qui sont excisées] en 2019 . En 2023, on est descendu à 19,2%. Il y a du boulot, il faut aller en profondeur encore, jusqu'au niveau des enclaves frontalières pour vraiment endiguer le phénomène mais beaucoup d'efforts ont été faits dans ce cadre-là », explique Ndiaye Bousso, directrice régionale de la famille pour la région de Tambacounda.

Parmi les mesures qu'elle suggère pour aller plus loin : la création de comités transfrontaliers d'alerte et de veille ou encore la sensibilisation des chefs religieux. Ndiaye Bousso appelle aussi à l'application rigoureuse de la loi pour décourager de futures excisions.