Les fixtures des dernières journées hippiques de la saison 2026 sont susceptibles d'être revu. Le MTC Jockey Club Ltd (MTCJC) a été sollicité par la police à travers une correspondance au sujet de l'organisation des journées de courses prévues les 5 et 6 décembre.

En cause : la tenue de l'US-Africa Business Summit à Maurice, du 6 au 9 décembre, un événement qui mobilisera d'importants moyens policiers et pourrait compliquer la mise en place du dispositif de sécurité, plus précisément pour la journée du dimanche 6 décembre.

Afin de trouver une solution, plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude. Parmi les possibilités envisagées figurent l'organisation de courses supplémentaires le 28 novembre - une journée à neuf ou dix courses, suivie d'une ultime réunion le 5 décembre en baissé de rideau sur la saison.

L'autre option serait de repousser la clôture de la saison aux 12 et 13 décembre. Une option qui ne fait toutefois pas l'unanimité chez les professionnels de courses notamment les jockeys étrangers.

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Toutefois, rien n'a encore été confirmé à ce stade. Sollicité à ce sujet, un haut cadre de la MTCJC indique que l'organisateur attend de nouvelles précisions de la police avant de se prononcer sur les éventuels ajustements du calendrier.