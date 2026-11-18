interview

Améliorer la sécurité de l'accès à la réserve naturelle de Grande-Montagne, à Rodrigues, tel est l'objectif d'une campagne urgente de levée de fonds lancée par la plateforme Small Step Matters, sous l'impulsion de la Mauritian Wildlife Foundation (MWF), pour sa branche sise à Rodrigues. Cette dernière est dirigée par Jean Patrick Nancy.

Quelle est l'histoire derrière la création de la réserve naturelle de Grande-Montagne à Rodrigues ?

La Mauritian Wildlife Foundation (MWF) intervient sur cette réserve depuis 1980 et de manière «programmatique» depuis 1995. Ce que j'entends par «programmatique», c'est-à-dire avec des projets structurés de gestion, de restauration et de conservation de la faune et de la flore, mis en oeuvre grâce à des financements par «programmes», déterminés dans un time frame précis.

Ces financements sont notamment internationaux. Ainsi, jusqu'en 2025, la MWF a été bénéficiaire d'un financement de l'Union européenne pour une période de cinq ans. Cette année, c'est le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) qui finance le travail de restauration qui sera mené à Grande-Montagne jusqu'en janvier 2029.

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Quelle est l'importance de cette réserve de Grande-Montagne en matière d'espèces conservées pour l'île Rodrigues ?

C'est une grande réserve puisqu'elle couvre 25 hectares et que, sur cette superficie, 99 % ont bénéficié de la restauration initiale. Cela représente plus de 260 000 plantes mises en terre, comprenant 41 espèces endémiques de Rodrigues et indigènes.

Quelle est la différence entre endémique et indigène ?

Une espèce indigène peut être une plante que l'on retrouve dans les Mascareignes, alors qu'une espèce endémique est spécifique à Rodrigues. La restauration sur le site se fait en continu, puisque nous avons sécurisé les fonds nécessaires pour contrôler les espèces exotiques invasives et les remplacer par des espèces endémiques.

Je précise, par exemple, que dans la réserve naturelle de GrandeMontagne, le goyavier de Chine, bien qu'il produise des fruits très goûteux, est une espèce invasive. Mais nous n'empêchons pas les Rodriguais d'avoir des arbres fruitiers dans leur cour.

Concernant la conservation des plantes endémiques, je voudrais souligner que nous avons obtenu des résultats visibles très encourageants. En restaurant la flore, nous permettons de préserver la faune, qui bénéficie ainsi d'un habitat et d'une nourriture de qualité, adaptés à ses besoins. Je précise que la réserve abrite deux espèces d'oiseaux, le cardinal et la fauvette, dont les effectifs sont en hausse. Nous sommes ainsi passés d'une trentaine d'individus à plus de 20 000 pour le cardinal et à plus de 25 000 pour la fauvette.

Grâce notamment à notre mission, le cardinal et la fauvette ont été retirés de la catégorie des espèces «en danger critique d'extinction» de la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Nous avons également la chauve-souris roussette qui vit sur la réserve.

La réserve de GrandeMontagne est-elle très fréquentée par le grand public ?

Oui. En 2016, les écotours payants ont débuté. En 2025, l'équipe de la MWF a réalisé plus de 2 000 visites payantes sur le site et a accueilli 1 400 visiteurs supplémentaires, gratuitement, notamment des élèves. Dans le programme de Grade 5 en histoiregéographie, par exemple, l'environnement occupe une place importante. Nous offrons aussi des plantes aux élèves, pour leurs familles, ainsi qu'aux écoles.

Il est primordial de faire comprendre aux plus jeunes que le travail de conservation est une mission de long terme. L'esprit de la conservation, c'est la générosité. C'est planter un arbre pour la génération de nos enfants, car un arbre ne grandit pas du jour au lendemain ! Quand nous mettons une plante en terre, ce n'est pas pour notre propre bénéfice. C'est cet esprit qu'il faut transmettre aux jeunes.

On peut se sentir impuissant face au réchauffement climatique, par exemple, mais les petites actions comptent : small steps matter... Et qui sait, parmi les enfants que nous accueillons dans la réserve, il y aura probablement certains des scientifiques, biologistes ou laboureurs de demain ? Avec chaque écotour, nous multiplions les chances de provoquer des déclics dès le plus jeune âge et d'inciter les jeunes à faire carrière dans des métiers liés à la protection de l'environnement... Je reste optimiste quand je vois les yeux des enfants qui brillent lorsque nos laboureurs les invitent à planter. Je trouve magique l'intérêt que les enfants portent aux ateliers pratiques autour des plantes endémiques!

Quelles difficultés ont contraint la MWF à faire appel à Small Step Matters ?

Depuis quelques années déjà, nous cherchons des fonds pour concrétiser le projet de la balustrade, mais en vain. Or, ces travaux sont devenus urgents, car, pour accueillir le grand public, nous devons répondre aux normes. La Tourism Licence est accordée chaque année et la dernière inspection a souligné l'importance de cette rampe d'accès, qui doit inclure une main courante.

Pour les seniors et les enfants, notamment, cet aménagement est indispensable afin de rendre le site accessible dans de meilleures conditions de sécurité. D'autant que les intempéries et la pluie peuvent rendre glissantes les marches, construites avec des contremarches en bois.

Pas de fonds publics disponibles pour ces travaux, qui se trouvent pourtant sur un terrain public ?

Effectivement, il n'y a pas de fonds publics, d'où la collecte organisée sur www. smallstepmatters.org, ouverte aux citoyens et aux entreprises. Bien entendu, comme toute réserve naturelle, Grande-Montagne se trouve sur un terrain appartenant à l'État. Le département des Bois et Forêts, qui relève de l'Assemblée régionale de Rodrigues, a un droit de regard sur cet espace, sur lequel nous intervenons en collaboration, comme deux partenaires travaillant en bonne intelligence.

Nous avons déjà obtenu l'aval pour les travaux de la balustrade. Ceux-ci devront respecter certains critères : la construction devra notamment être réalisée en bois et non en métal. Avec l'État, nous avons une belle collaboration et je dirais que nous sommes complémentaires dans nos missions et nos mandats concernant les réserves.

En plus de Grande-Montagne, la MWF gère la réserve naturelle d'Anse Quitor. Au total, la branche rodriguaise de la MWF emploie 42 personnes à Rodrigues, en comptant les laboureurs, les superviseurs, les techniciens et le personnel administratif. En plus des financements des bailleurs internationaux, le soutien des citoyens et des entreprises mauriciennes, à travers Small Step Matters (institution charitable), sera déterminant pour notre projet de balustrade.

Une cinquantaine de projets par an, de Maurice à Rodrigues

Créée il y a dix ans, la plateforme solidaire Small Step Matters tient à rayonner de Maurice à Rodrigues, en faveur du maximum de projets porteurs de sens, d'espoir et d'impacts concrets sur le terrain.

Chaque citoyen, chaque club-service et chaque entreprise peut jouer un rôle dans la réalisation d'un projet social ou environnemental, quels que soient ses moyens. Actuellement, chaque roupie compte pour soutenir les travaux de sécurisation de la réserve de GrandeMontagne et sa mise aux normes, à partir de Rs 25.