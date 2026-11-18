Derrière chaque bougie se cache une histoire, une passion et un peu de lumière. Pour Daveena Nelina Khoody, fondatrice de NC Beauty Essence By Nelina, cette lumière a une signification toute particulière. En lançant son activité de fabrication de bougies artisanales, elle a réalisé le rêve de son petit frère, celui qui l'a encouragée à croire en son talent. Aujourd'hui, à travers chacune de ses créations, elle souhaite faire vivre son souvenir.

Certaines histoires commencent par une passion, d'autres prennent forme à la suite d'un encouragement qui change une vie. Pour Daveena Nelina Khoody, les deux sont intimement liés. Depuis 2019, elle nourrit un intérêt particulier pour les bougies. Fascinée par leur lumière, leurs parfums et l'atmosphère qu'elles créent, elle décide d'apprendre à les fabriquer. Au fil du temps, elle développe ses connaissances en autodidacte et suit également une formation pour perfectionner son savoir-faire.

Mais transformer cette passion en activité professionnelle n'était pas encore dans ses projets. C'est son petit frère qui va l'encourager à franchir le pas. «Kan mo ti gagn mo bebe, enn-an de sela, mo pa ti pe travay. Mo ti frer ti dir mwa ki mo finn aprann fer labouzi, alor kifer mo pa koumans enn kitsoz par momem?» raconte-t-elle. Il l'encourage alors à se lancer, à montrer ses créations sur TikTok et surtout à ne pas laisser son talent dormir. Il croyait en elle et voulait la voir réussir. «Li ti dir mwa pa bizin gagn onte. To ena enn talan, pa les li perdi», se souvient-elle.

Ces paroles resteront gravées dans sa mémoire. Son frère meurt, et une semaine seulement après son décès, Daveena décide de se lancer et de commencer à construire ce projet qu'il avait tant souhaité pour elle. Une décision qui prend alors une dimension bien plus profonde. «Si mo finn koumans sa, se akoz mo ti frer. Mo'nn anvi partaz so lalimier avek tou dimounn. Li ti enn dimounn extraordiner, enn zoli lam», confie-t-elle avec émotion.

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Pour elle, cette activité représente bien plus qu'une source de revenus. C'est une manière de prolonger le rêve de son frère et de garder vivante la force de ses encouragements. «Mo finn realiz so rev. La kot li ete azordi, mo espere ki li fier ar mwa.» C'est ainsi que prend forme Beauty Essence, avant de devenir NC Beauty Essence By Nelina. Le nom de l'entreprise revêt lui aussi une dimension personnelle : les initiales NC font référence aux prénoms de son fils, d'elle-même et de son époux, tandis que les mots Beauty Essence évoquent ses créations et leurs parfums.

Aujourd'hui, Daveena imagine et réalise elle-même ses modèles, tout en proposant des bougies personnalisées à partir des idées et des envies de ses clients. Elle conçoit chaque design avant de passer à la fabrication, en utilisant notamment des parfums provenant d'Afrique du Sud.

Les débuts ont exigé un investissement important dans l'achat des matières premières et du matériel, mais aussi beaucoup de travail et de sacrifices. Daveena se souvient des longues nuits passées à fabriquer des bougies afin de constituer un stock suffisant pour ses expositions. Ces rendez-vous lui ont permis de faire connaître son activité et de rencontrer sa clientèle. Elle assure également elle-même les livraisons, privilégiant ainsi le contact direct avec ceux qui choisissent ses créations.

Malgré les efforts que demande cette activité, Daveena regarde vers l'avenir. Son plus grand souhait est d'ouvrir un jour sa propre boutique, un espace où chacun pourra découvrir ses bougies artisanales et leurs parfums.