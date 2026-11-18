Les vitrines se préparent, les marchandises sont mises en avant et les commerçants peaufinent leurs derniers préparatifs. Pourtant, derrière cette effervescence habituelle de fin d'année, les inquiétudes persistent. La présence des marchands ambulants, particulièrement dans la capitale, cristallise une nouvelle fois les tensions. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a d'ailleurs présidé une première réunion interministérielle consacrée à cette question. Une décision est attendue prochainement. En attendant, les commerçants restent dans l'expectative.

Pour Raj Appadu, président du Front commun des commerçants de l'île Maurice, le problème dépasse la question du commerce ambulant. C'est toute la conjoncture économique qui l'inquiète. «Les petits comme les grands commerces font face à des problèmes extraordinaires. On ne peut pas importer facilement, car il existe un gros problème de devises à Maurice. De plus, les consommateurs n'ont pas nécessairement les moyens de dépenser», soutient-il.

Il évoque un pouvoir d'achat sous pression, avec des salaires qui, selon lui, ne suivent pas suffisamment l'évolution du coût de la vie, des retraités confrontés à la hausse du prix des médicaments et des fonctionnaires toujours en attente de réponses à leurs revendications salariales. Dans ce contexte, les perspectives de ventes pour les fêtes restent incertaines.

Autre source de mécontentement : la présence des marchands ambulants dans les zones commerciales. Raj Appadu estime que cette situation pénalise les commerces établis, particulièrement à Port-Louis, à un moment où ils espèrent traditionnellement bénéficier d'un regain d'activité.

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Il rappelle également l'existence d'un jugement de la Cour suprême concernant l'interdiction du commerce ambulant illégal dans un rayon de 500 mètres autour du Marché central. Il souhaite que les dispositions légales soient respectées et appliquées de manière cohérente, y compris dans les autres villes.

Selon lui, les deux dernières années ont été marquées par l'attente d'un changement qui tarde à se concrétiser. Il regrette également que cette question fasse l'objet de divergences politiques, alors que les commerçants attendent des mesures concrètes pour protéger leurs activités.

Pour cette fin d'année, le président du Front commun des commerçants ne prévoit pas de véritable reprise de la consommation. Les Mauriciens devraient, selon lui, privilégier les achats essentiels et comparer davantage les prix avant de dépenser. Les fournitures scolaires, les uniformes et les livres, dont les coûts pèsent déjà sur les ménages, figurent parmi les dépenses prioritaires.

Si les grandes enseignes et les hypermarchés pourraient mieux tirer leur épingle du jeu grâce à la diversité de leurs produits, les petits commerces risquent de connaître une période plus difficile. «La donne a changé. Nous allons passer par des moments difficiles et il faut que le gouvernement donne un signe qu'il veut nous aider», insiste Raj Appadu.

À quelques semaines des fêtes, les commerçants attendent donc davantage qu'une décision sur les marchands ambulants : ils réclament un environnement commercial plus équitable et des mesures susceptibles de redonner confiance aux consommateurs comme aux entrepreneurs.