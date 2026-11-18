À Mahébourg, les biscuits manioc de la Biscuiterie Rault racontent bien plus qu'une recette. Derrière leur goût particulier se cache une histoire familiale vieille de plus de 150 ans, portée par plusieurs générations et un savoir-faire qui continue de vivre.

Il suffit parfois d'un goût pour faire revivre tout un pan de l'histoire. À Mahébourg, les biscuits manioc de la Biscuiterie Rault perpétuent une tradition qui remonte à 1870. Une histoire familiale que Roland Sénèque, General Manager de H. Rault Co. Ltd., nous fait découvrir en nous ouvrant les portes de cette entreprise où le passé reste étroitement lié au présent.

Tout commence avec Fabien Rault, originaire de Bretagne, en France, qui s'installe à Ville-Noire, Mahébourg, en 1808. Au fil du temps, il évoque auprès de ses enfants les galettes et les sablés de sa région natale. Son fils, Hilarion Rault, décide alors de s'en inspirer pour créer une recette à partir d'un produit disponible localement : le manioc. Après plusieurs essais, le résultat plaît à la famille, qui l'encourage à commercialiser ces biscuits. La production démarre en 1870.∎ La cuisson des biscuits manioc, réalisée à la main par les employées.

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Depuis, la recette et l'entreprise se transmettent de génération en génération. Après Hilarion Rault, son fils Eugène reprend le flambeau, puis sa fille Thérèse Rault-Sénèque. Plusieurs de ses enfants participent ensuite à la pérennisation de l'activité. Aujourd'hui, la cinquième génération veille à préserver cet héritage tout en faisant évoluer les méthodes de production.

Pour Roland Sénèque, cette histoire dépasse largement le cadre d'une entreprise. C'est avant tout une mémoire familiale, faite de travail, de transmission et d'attachement à une tradition. Parmi les souvenirs qui en témoignent, figure notamment celui de sa grand-mère Thérèse, qui a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Même à un âge avancé, elle aimait encore se tenir près des fours et suivre la cuisson des biscuits. Elle ne participait plus directement à toutes les tâches, mais tenait à garder un oeil sur ce qui se faisait.

Dans la cour, un badamier rappelle lui aussi le passage du temps. Planté par Thérèse lorsqu'elle avait environ cinq ou six ans, l'arbre aurait aujourd'hui quelque 110 ans. Il est devenu un témoin vivant de plusieurs générations de la famille.

Du champ au biscuit

La fabrication commence bien avant l'arrivée des biscuits au four. La biscuiterie dispose de plantations de manioc couvrant environ 11 arpents, qui fournissent près de 70 % de ses besoins. Le reste est acheté auprès de planteurs locaux. Si le manioc peut être récolté après sept ou huit mois pour la consommation courante, l'entreprise attend environ 12 mois afin d'obtenir des racines suffisamment riches en fibres.

À leur arrivée à l'usine, les racines sont pesées sur une ancienne balance anglaise datant de 1869. Autrefois utilisée à la gare ferroviaire de Mahébourg, elle a été récupérée après la fermeture du chemin de fer. Malgré son âge, elle fonctionne toujours et a même été récemment recalibrée.

Les racines sont ensuite lavées et épluchées à l'aide d'une machine, avant d'être broyées pour obtenir une pâte humide. Celle-ci contient environ 50 % d'eau et passe de 30 à 45 minutes sous une presse hydraulique de 30 tonnes. Une fois l'eau extraite, la matière est émiettée, puis transformée en farine à travers différentes étapes de broyage et de tamisage.

Cette farine possède une particularité : elle est naturellement sans gluten. La biscuiterie en produit depuis 1870, bien avant que les produits sans gluten ne deviennent une tendance de consommation.

La recette des biscuits reste, elle aussi, relativement simple. Elle repose sur la farine de manioc, un peu de sucre et des arômes. Selon Roland Sénèque, aucun conservateur, colorant ou produit chimique n'est ajouté. Sept saveurs sont proposées : beurre, lait, coco, vanille, chocolat, cannelle et anis étoilé. Les galettes, elles, se déclinent en quatre variétés : coco, sésame grillé, cannelle et anis étoilé.

Un savoir-faire intemporel

Autre particularité de la fabrication : la cuisson se fait sans électricité. Pour chauffer les fours, l'équipe utilise des feuilles séchées de ravenale. La température, qui commence autour de 200 °C, diminue progressivement au fil de la cuisson, qui dure entre 20 et 25 minutes. Chaque jour, environ 20 000 à 25 000 biscuits sont ainsi produits.

L'histoire de la biscuiterie a également traversé des périodes difficiles. Durant la Première Guerre mondiale, alors que les importations devenaient compliquées, la production aurait fonctionné 24 heures sur 24, avec près de 100 employés.

Au fil de la visite, d'autres traces du passé attirent l'attention, notamment un ancien puits qui desservait autrefois une petite sucrerie familiale. Après l'arrêt de cette activité, la cheminée a été retransformée en puits. L'eau y a notamment servi aux besoins de la famille avant l'arrivée de l'eau courante du réseau de la Central Water Authority.

Aujourd'hui, les équipements et les méthodes ont évolué, mais l'objectif reste le même : préserver le goût qui a fait connaître les biscuits Rault, tout en améliorant la qualité, les emballages et les possibilités de développement.

Plus qu'une recette transmise depuis 1870, la Biscuiterie Rault conserve ainsi les traces de celles et ceux qui l'ont fait vivre. Et dans chaque biscuit, il reste un peu de cette histoire familiale que les générations successives s'efforcent de ne pas laisser disparaître.