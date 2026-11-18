Général Eddy Kapend, commandant de la 22eme région militaire, en visite à la ferme Kashamata, propriété de Joseph Kabila située à une dizaine kilomètres de Lubumbashi.

Le commandant de la 22e région militaire affirme qu'aucune opération de bombardement n'a été menée dans la ferme Kashamata, située à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. Lors d'une conférence de presse organisée sur le site, mardi 17 novembre, il a attribué le survol de ce site par un hélicoptère aux exercices militaires.

Le général Eddy Kapend, commandant de la 22e région militaire, a démenti les informations faisant état d'un présumé bombardement de la ferme Kashamata, propriété de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, située sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga.

Il s'est exprimé mardi 17 novembre, au cours d'une conférence de presse organisée sur place, à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. À cette occasion, plusieurs journalistes des médias nationaux et internationaux ont été invités à se rendre sur le site afin de constater la situation.

Selon les observations présentées lors de cette visite, aucune infrastructure ne semblait avoir été endommagée. Le général Eddy Kapend a également assuré que l'hélicoptère aperçu au-dessus de la ferme effectuait un survol dans le cadre d'exercices militaires.

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Des exercices d'entraînement

Devant les journalistes, le responsable militaire a rejeté toute opération de bombardement, affirmant qu'aucune personne n'avait été capturée ou tuée dans la ferme.

« Il n'y a pas eu de bombardement en Kashamata. Parce qu'ici il y a eu bombardement, vous n'alliez même pas entrer. On n'a capturé personne, on n'a tué personne. Les travailleurs qui sont là, ils travaillent ici. Ils étaient nombreux d'ailleurs ce jour-là. Il y a des fermes, il y a des vaches, il y a des poissons, il y a des crocodiles, il y a des cultivateurs, ils sont là », a déclaré le général Eddy Kapend.

Il a expliqué que les exercices militaires, notamment les séances de tir et le maniement des équipements de combat, peuvent occasionner des bruits susceptibles d'être interprétés comme des signes d'une opération militaire.

« Quand on forme les soldats, on s'exerce au tir, au maniement des armes, à tout ce qu'il y a comme appareil et équipement de combat. Ça peut faire du bruit. Vous savez, qui veut la paix, prépare la guerre », a-t-il poursuivi.

Le commandant de la 22e région militaire a défendu la nécessité de l'entraînement des troupes et de la maîtrise des équipements militaires, estimant que ces exercices permettent aux soldats de se préparer à leurs missions.

Des manoeuvres militaires également évoquées au lac

Le général Eddy Kapend a par ailleurs indiqué que les forces armées disposent de composantes terrestre, aérienne et navale. Il a notamment évoqué des manoeuvres militaires effectuées sur le lac à Kasenga, avec des bateaux et des patrouilleurs armés.

À travers cette sortie médiatique, le commandement militaire entend ainsi apporter des éclaircissements sur les informations relatives à la ferme Kashamata et rassurer la population quant aux activités militaires observées dans la zone.