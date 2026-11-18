Le ministre nigérian de l'Information, M. Al-Hajj Mohamed Idris Malagi, a accueilli mardi après-midi dans son bureau dans la capitale Abuja, le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, M. Khaled Al-Eisser, au début de sa visite au Nigeria, en réponse à une aimable invitation par le ministre nigérian pour participer à la treizième édition du Forum international des relations publiques et aux réunions des ministres africains de l'Information.

Les deux ministres ont examiné les moyens de relancer la coopération médiatique conjointe et de la développer vers de plus vastes horizons dans tous ses domaines, et ont convenu d'élaborer une note d'entente regroupant tous les domaines d'intérêt commun, à la tête desquels la formation et la construction des capacités, l'échange de correspondants dans les agences de presse, à la radio et à la télévision, ainsi que l'échange de programmes.

Ils ont également souligné la nécessité de sensibiliser l'opinion publique nigériane, sut le niveau des pays d'Afrique de l'Ouest, à ce qui se passe au Soudan en termes de complot contre l'État et le peuple, pays qui a été le premier à soutenir la libération africaine du colonialisme et à préserver l'unité et la solidarité africaines, grâce à son initiative de création de l'Organisation de l'unité africaine.

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Le ministre était accompagné lors de la rencontre par Mme Sumaya Al-Hadi, sous-secrétaire du ministère de l'information, ainsi que l'ambassadeur Mohamed Abdel-Aal Haroun, ambassadeur du Soudan au Nigeria, et l'ambassadeur Ahmed Omar Taboul, ambassadeur adjoint.