L'accès sécurisé à la terre, aux financements et aux technologies demeure une difficulté majeure pour les femmes dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Réunis lors d'une rencontre organisée à Saly ce mardi par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité, les participants ont partagé leurs expériences afin d'identifier des réponses communes à ces obstacles.

Les obstacles à l'autonomisation économique des femmes restent largement partagés dans l'espace UEMOA. Malgré les efforts engagés dans les différents États, l'accès à la propriété foncière, aux ressources financières et aux outils technologiques continue de se heurter à des contraintes sociales, économiques et institutionnelles. C'est autour de ces préoccupations que s'est tenue à Saly ce mardi une rencontre consacrée à la restitution de la feuille de route de l'UEMOA.

L'initiative a permis aux représentants des huit pays membres de confronter leurs expériences, d'examiner les difficultés rencontrées sur le terrain et de dégager des pistes d'amélioration. Pour Dr Nancy Ndour, directrice de l'Autonomisation et de la Femme au ministère de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité, l'objectif est de favoriser une dynamique communautaire autour de l'accès des femmes aux ressources productives.

« Il s'agissait de partager les expériences et la feuille de route de l'UEMOA en matière d'accès au foncier sécurisé, au financement et à la technologie pour les femmes », a-t-elle précisé. Ainsi, la question foncière occupe une place centrale dans les discussions.

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Dans plusieurs communautés, les traditions et les pratiques sociales continuent de limiter les possibilités pour les femmes d'accéder à la propriété ou d'hériter des terres. Une situation qui fragilise leur autonomie économique et réduit leurs capacités à développer des activités productives.

« Les femmes ont des problèmes d'accès au foncier parce que, d'habitude, sur le plan culturel, on nous dit que la femme ne doit pas hériter », a souligné la Dre Nancy Ndour. En plus, les difficultés ne se limitent toutefois pas à la terre.

L'accès au financement constitue également un obstacle important, notamment en raison des conditions imposées par les circuits financiers classiques. Les taux d'intérêt élevés rendent souvent les crédits difficilement accessibles aux femmes entrepreneures et aux organisations féminines. À cela s'ajoute le déficit d'accès aux technologies, notamment aux outils de communication et aux solutions numériques adaptées à leurs besoins.

Les travaux ont révélé que ces contraintes présentent de nombreuses similitudes dans les huit pays de l'Union. Si des différences existent dans les dispositifs juridiques nationaux, le Togo apparaît notamment comme l'un des pays ayant enregistré des avancées importantes sur le plan législatif. Le Sénégal entend également renforcer son cadre d'intervention avec la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme, dont le projet a été adopté en Conseil des ministres le 10 septembre 2025.