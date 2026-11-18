Promouvoir des solutions innovantes dans le secteur de la logistique africaine, notamment dans le cadre de la coopération commerciale et maritime avec la mise en oeuvre de la ZLECAF, c'est ce que vise le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) en organisant la première édition du Forum international des chargeurs africains. Il aura lieu du 30 novembre au 2 décembre à Dakar.

L'organisation du Forum international des chargeurs africains (FICA 2026) par le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique dont l'objectif est de promouvoir des solutions innovantes dans le secteur de la logistique africaine.

« Le FICA dont la première édition se tient à Dakar, du 30 novembre au 2 décembre, permettra de discuter des défis structurels et conjoncturels des chaînes logistiques africaines, de favoriser l'intégration régionale et le développement du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAF et aussi de travailler à la digitalisation et à l'interopérabilité des systèmes logistiques », informe un communiqué reçu mardi.

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Le thème central de cette rencontre est, selon le texte : « Compétitivité et résilience des chaines logistiques africaines ! Le chargeur au coeur de la ZLECAF ». Elle réunira, entre autres, divers acteurs du transport, du transit, des ports, de l'import-export.

Pour le directeur général du COSEC, Pape Ousseynou Pouye, l'ambition commune de ce forum est de travailler à l'émergence de « chargeurs mieux défendus », de « corridors plus fluides » ainsi que des échanges facilités entre les pays africains dans l'esprit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Il convient de noter que la République du Cap-Vert est le pays invité d'honneur du Forum international des chargeurs africains (FICA 2026) en raison notamment de sa position privilégiée au coeur des échanges atlantiques.

« Une occasion pour ce pays situé à la croisée des routes maritimes de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques de partager son expérience, ses bonnes pratiques et de donner son avis sur les enjeux logistiques du continent », lit-on dans le communiqué.

Il urge également de relever qu'en marge de ce forum, l'Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA) tiendra son comité directeur. L'organisation qui compte 19 États africains membres oeuvre pour la défense des intérêts des chargeurs africains et le développement du secteur maritime et logistique sur le continent.