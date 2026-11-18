La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a organisé le mardi 17 novembre 2026, à Dakar un atelier d'une journée consacré au dialogue politique sur les Nexus éducation-climat au Sénégal. Autrement dit, intégrer la question du climat dans les enseignements/apprentissages et dans les politiques publiques.

L'atelier tenu le mardi 17 novembre 2026, à Dakar sous l'égide de la Cosydep, a pour objectif de renforcer le dialogue et la concertation entre les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers autour du nexus éducation-climat ; il s'est agi également de formaliser les engagements concrets en faveur de l'intégration de l'éducation dans les politiques climatiques et, réciproquement, de la prise en compte des enjeux climatiques dans les politiques éducatives.

La rencontre présidée par le ministre de l'Éducation nationale a réuni une quarantaine de participants, délégués par les organisations syndicales d'enseignants, de la société civile, des groupes des partenaires techniques et financiers, ainsi que ceux des ministères de l'Éducation, de la Formation professionnelle et technique, de l'Environnement et du Développement durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les communications des différents acteurs ont permis d'avoir une idée nette sur la démarche et le niveau de prise en charge de la question de l'adaptation au climat. Selon Cheikh Tidiane Aw, chargé de programme à la Cosydep, il est constaté que sur le terrain, les acteurs ne travaillent pas en synergie, et pour pouvoir avoir des réponses vraiment viables et durables, il faut que les secteurs communiquent pour trouver des réponses par rapport aux défis climatiques.

« C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé cet atelier d'abord pour institutionnaliser l'approche, que ce soit une approche holistique, mais également pour que les acteurs puissent s'engager aujourd'hui, que ce soit l'environnement, l'éducation, à prendre en compte les questions climatiques dans leur politique. Et dans ce contexte de refondation du système éducatif, nous souhaitons faire des contributions pour alimenter cette refondation de l'école.

L'école est à la fois victime et solution aux changements climatiques car l'école doit trouver les réponses auxquelles les communautés sont confrontées. Donc, c'est un levier qui est malheureusement négligé et nous souhaitons repositionner ce levier pour que l'école soit au centre vraiment des réponses aux défis climatiques », souligne Cheikh Aw, chargé de programme à la Cosydep.

À l'en croire, le changement climatique peut impacter la qualité des enseignements et le quantum horaire, avec les effets des inondations, la canicule et la destruction des infrastructures et ouvrages scolaires. Ce qui, à son avis, favorise le décrochage scolaire.

Venu présider la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale a salué la pertinence de la thématique et déplore la faiblesse du niveau de prise en compte de l'environnement dans les programmes scolaires.

Moustapha Mamba Guirassy rassure tout de même que dans le cadre de la refondation du système éducatif et la mise en oeuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (Nithé), l'éducation environnementale de manière générale.

« J'invite les acteurs ici présents à fédérer les synergies et vous verrez que nous aurons un impact extrêmement fort sur les changements de comportement lorsqu'on sait pourquoi respecter un arbre, pourquoi respecter son environnement, lorsqu'on arrive à l'intégrer dans son environnement, à se l'approprier, les choses vont changer », assure le ministre Moustapha Mamba Guirassy.