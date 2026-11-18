L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli, mardi 17 novembre 2026, l'atelier national de dissémination des résultats du projet MASSTER. Soutenue par l'Union européenne à travers le programme Erasmus+, cette initiative vise à promouvoir la diversification économique des territoires ruraux au Sénégal et en Afrique du Sud, en misant sur la formation, la recherche et le renforcement des capacités.

Faire des territoires ruraux des espaces d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes. C'est l'ambition du projet MASSTER (Master en Agroécologie et Systèmes Socio-Écologiques Territoriaux), dont les principaux résultats ont été présentés au Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'UGB. Mis en oeuvre depuis trois ans avec six universités africaines, dont trois sénégalaises et trois sud-africaines, en partenariat avec des institutions européennes, le projet a permis de développer plusieurs outils au profit du monde agricole. Selon le Pr Abdoul Aziz Ndiaye, coordonnateur du projet à l'UGB, les réalisations portent notamment sur des formations en agrotourisme, gestion d'entreprise agricole, changement climatique et chaînes de valeur. Des cours en ligne (MOOC) ont également été développés pour faciliter l'autoformation des étudiants et des acteurs agricoles.

Autre acquis important, l'acquisition d'un logiciel de suivi des diplômés permettant aux universités de mieux évaluer leur insertion professionnelle et d'adapter leurs offres de formation aux réalités du marché de l'emploi. « Si une formation est dispensée depuis dix ans et que personne ne s'insère professionnellement, on doit pouvoir la revoir », explique le professeur Ndiaye. Pour lui, ces résultats doivent désormais être appropriés par les décideurs publics et les collectivités territoriales afin d'alimenter les politiques de développement rural. Le projet constitue également, selon lui, une alternative pour les jeunes tentés par l'émigration irrégulière. « Il faut leur montrer qu'il existe des alternatives et que tout n'est pas perdu », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une appréciation partagée par Ngor Ndour, enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui insiste sur la diversité des outils pédagogiques produits et leur adaptation aux différents publics. Khalifa Ababacar Sylla, de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, salue également les formations réalisées auprès des producteurs, des étudiants et des agents de vulgarisation. Au-delà des résultats scientifiques et pédagogiques, MASSTER a favorisé le développement de partenariats entre les universités participantes. Un acquis qui ouvre des perspectives de collaboration pour faire de l'agriculture un véritable moteur de diversification économique, de création d'emplois et de souveraineté alimentaire.