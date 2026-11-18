De Paris à Phnom Penh, du 9 au 16 novembre 2026, le président de la République a conduit une séquence diplomatique marquée par des échanges avec plusieurs dirigeants et responsables économiques. Au coeur de cette tournée : la consolidation des relations bilatérales, la promotion des intérêts du Sénégal et la recherche d'un consensus autour de la direction de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a achevé, le 16 novembre, une tournée diplomatique qui l'a successivement conduit à Paris, en France, puis à Phnom Penh, au Cambodge. Entre rencontres de haut niveau, échanges économiques et participation au 20e Sommet de la Francophonie, ce déplacement a été l'occasion pour le Sénégal de réaffirmer son positionnement sur plusieurs dossiers internationaux et de renforcer ses relations avec ses partenaires.

La première étape, du 9 au 12 novembre à Paris, a été marquée par un entretien avec le président français Emmanuel Macron, le 9 novembre, au Palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont notamment passé en revue les dossiers bilatéraux, avec un accent particulier sur la préparation du Séminaire intergouvernemental et le développement des échanges économiques et commerciaux, dans le cadre du partenariat rénové entre Dakar et Paris. Les discussions ont également porté sur les grandes questions internationales d'intérêt commun. À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a remercié la France pour son appui à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le lendemain, le chef de l'État a pris part, au Palais de Chaillot, à la séquence de haut niveau du Forum de Paris sur la Paix consacrée à la protection de l'enfance. Dans son intervention, il a plaidé pour une protection des enfants sans distinction ni traitement sélectif, notamment dans les contextes de conflit. Il a également mis en avant les engagements du Sénégal en matière de santé, de nutrition et d'éducation, ainsi que sa stratégie nationale de protection de l'enfant et le rôle des familles.

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La dimension économique a constitué un autre volet important de cette étape parisienne. Le 11 novembre, le président de la République a reçu des dirigeants de groupes industriels et d'institutions financières, notamment Rothschild & Co et Vinci. Les échanges ont porté sur des projets dans les secteurs de l'énergie, de la santé et des infrastructures aéroportuaires, ainsi que sur leurs mécanismes de financement. Le chef de l'État a présenté les priorités du Sénégal et les réformes engagées pour améliorer l'attractivité du pays et renforcer la sécurité des investissements.

La seconde étape de cette tournée a conduit le président sénégalais à Phnom Penh, les 15 et 16 novembre, pour le 20e Sommet de la Francophonie, organisé autour du thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ». Cette rencontre a surtout été marquée par les discussions autour de la désignation du prochain secrétaire général de l'OIF. Face aux divergences entre les États membres et à la multiplication des candidatures, le Sénégal a joué un rôle de facilitation pour éviter un scrutin susceptible de fragiliser davantage l'organisation.

En amont des décisions, Bassirou Diomaye Faye a réuni les chefs d'État et de gouvernement africains. Cette concertation a permis de rapprocher les positions et d'examiner les conséquences d'un éventuel vote. Le lendemain, devant l'ensemble de ses pairs, le président sénégalais a réaffirmé la neutralité de Dakar dans la compétition entre les candidats, tout en plaidant pour une issue consensuelle. La démarche a débouché sur un compromis : la Secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo, restera en fonction pendant une année supplémentaire, au terme de laquelle elle ne sollicitera pas un nouveau mandat. Son pays ne présentera pas non plus de candidat. Une nouvelle élection, ouverte aux candidatures, sera organisée à l'issue de cette période.

Au-delà de cet épisode institutionnel, le Sénégal a défendu une Francophonie davantage tournée vers la coopération régionale, le dialogue avec les États du Sahel, l'investissement économique et la régulation d'une intelligence artificielle éthique et responsable. Cette orientation s'inscrit notamment dans le contexte de la présidence sénégalaise en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Les travaux du Sommet ont également abouti à l'adoption de la Déclaration de Phnom Penh, qui fixe les orientations de l'organisation pour les prochaines années, d'une résolution sur les situations de crise et la consolidation de la paix dans l'espace francophone, ainsi que de l'Appel de Phnom Penh consacré à la protection du patrimoine et à la diversité culturels. La Déclaration a notamment salué l'organisation, à Dakar, des premiers Jeux olympiques de la jeunesse sur le continent africain. Le Canada accueillera le prochain Sommet en 2028.

En marge des travaux, le président de la République a multiplié les rencontres bilatérales. Avec son homologue vietnamien, Tô Lâm, il a évoqué le renforcement de la coopération dans l'agriculture, notamment la riziculture, les télécommunications, la construction, l'industrie automobile, la culture et le sport. Les deux dirigeants ont également relevé les convergences entre la Vision Sénégal 2050 et la stratégie Vietnam 2045.

Les échanges avec le Premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'accroissement des échanges économiques. Le responsable québécois a notamment souligné la stabilité du Sénégal, la qualité de ses institutions et de sa main-d'œuvre, ainsi que sa position géographique, qu'il considère comme des atouts pour en faire une porte d'entrée vers le marché africain.

Avec le vice-président de la Confédération suisse, Ignazio Cassis, les discussions ont concerné la formation technique et professionnelle, la coopération scientifique et médicale, les investissements privés, la gestion de l'eau ainsi que les questions de paix et de sécurité. Enfin, l'entretien avec le Premier ministre canadien, Mark Carney, a permis d'aborder les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, de l'agriculture et des investissements, en plus des orientations futures de la Francophonie.

À travers cette tournée, le Sénégal a ainsi investi plusieurs espaces de dialogue politique, économique et multilatéral. De Paris à Phnom Penh, le déplacement du chef de l'État a combiné la défense de positions diplomatiques, la recherche de nouveaux partenariats et la promotion des priorités nationales, avec en toile de fond la volonté de consolider la place du Sénégal dans les instances internationales.