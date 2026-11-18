La prévention n'est donc pas une dépense accessoire. Elle est plutôt, selon le ministre en charge du Budget, Bassirou Sarr, un investissement dans la résilience des pays et dans la continuité de l'action publique. Il s'exprimait mardi, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Advancing Public Health and Innovation in Africa organisé dans le cadre du Global Health Forum 2026.

Pendant trop longtemps, les États africains ont davantage mobilisé des ressources, lorsque l'urgence était visible que lorsque le risque pouvait encore être maîtrisé.

« Or, payer après, c'est souvent payer davantage : pour soigner, pour réparer, pour protéger les plus vulnérables et pour relancer l'économie. La prévention n'est donc pas une dépense accessoire. C'est un investissement dans la résilience de nos pays et dans la continuité de l'action publique », a soutenu le ministre en charge du Budget, Bassirou Sarr.

Ayant pris part le mardi 17 novembre 2026 à la cérémonie d'ouverture de l'Advancing Public Health and Innovation in Africa organisée dans le cadre du Global Health Forum 2026, le ministre Bassirou Sarr souligne que sa première conviction est que la préparation sanitaire doit être une priorité de leur programmation budgétaire.

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Hiérarchiser les priorités, améliorer la qualité de la dépense

« Un laboratoire ne fonctionne pas avec une inauguration : il lui faut des équipes formées, des réactifs, des équipements entretenus et des données fiables, année après année. Ces dépenses doivent être prévues dès la conception des investissements », a-t-il dit.

Ainsi, dans le contexte du redressement des finances publiques et de la maîtrise de l'endettement du pays, il estime que la discipline budgétaire leur impose de hiérarchiser leurs priorités, d'améliorer la qualité de la dépense et de protéger les capacités essentielles. D'ailleurs, note-t-il, c'est le sens de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », qui fait du capital humain et de la souveraineté sanitaire des leviers de développement.

Sur ce, il relève que sa deuxième conviction est que la souveraineté sanitaire exige un financement partagé et responsable. Le budget national doit, selon le ministre, donner le cap ; les dons et les financements concessionnels peuvent renforcer la prévention et la surveillance, tandis que l'investissement privé a vocation à accompagner les activités industrielles économiquement viables.

Un don d'environ 24,6 millions de dollars approuvé par le Fonds de lutte contre les pandémies

« Mais un prêt, même concessionnel, reste une dette. Chaque engagement doit être évalué au regard de son impact, de son coût et de sa soutenabilité. Le Fonds de lutte contre les pandémies a ainsi approuvé un don d'environ 24,6 millions de dollars pour renforcer les capacités du Sénégal dans une approche « Une seule santé - One Health ». Ce type de soutien constitue un levier précieux. Il doit être complété par des dispositifs de financement préétablis et rapidement mobilisables dès qu'une alerte survient », a-t-il ajouté.

Pour sa troisième conviction, M. Sarr affirme qu'il faut financer des résultats, et pas seulement des intentions. D'après lui, l'approche « 7-1-7 », à savoir « sept jours pour détecter, un jour pour notifier, sept jours pour engager les premières mesures de riposte », fournit des objectifs vérifiables.

« Le suivi budgétaire doit intégrer la rapidité, la qualité et la couverture territoriale des services. La même exigence vaut pour l'industrie sanitaire : produire des vaccins ou des diagnostics en Afrique suppose des installations, mais aussi des compétences, une régulation crédible et des débouchés prévisibles. Sans ces conditions, la souveraineté resterait une ambition sans modèle économique », a soutenu le ministre en charge du Budget.

Dès lors, il note que l'Institut Pasteur de Dakar incarne cette ambition. Son expertise scientifique, ainsi que ses projets MADIBA pour les vaccins et DIATROPIX pour les diagnostics, contribuent à bâtir des capacités productives africaines.

« Pour le Sénégal, l'enjeu dépasse la santé : c'est aussi un enjeu de compétences, d'emplois qualifiés et de développement industriel. Nous devons favoriser des partenariats durables, une gouvernance rigoureuse et des perspectives de marché permettant à ces projets de fonctionner dans la durée », a fait savoir Bassirou Sarr.