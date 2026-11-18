Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a donné des instructions aux autorités compétentes des ports et des passages frontaliers pour oeuvrer de système de « guichet unique » pour faciliter les procédures d'entrée des marchandises de farine et de fèves dans le cadre de l'attention particulière portée aux moyens de vie de la population.

Cette décision a été prise alors qu'il présidait mardi à Khartoum une réunion élargie regroupant les ministres de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, de la Justice, des Finances, de l'Agriculture et de l'Irrigation, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le secrétaire général du Conseil des ministres, et les directeurs de l'Autorité soudanaise des normes et de métrologie,, des passages frontaliers et de Société soudanaise du pétrole.

La réunion était rassurée sur la situation des produits pétroliers dans le pays, la fourniture de gazole pour assurer la récolte de la saison agricole d'été, et les préparatifs pour la saison agricole d'hiver.