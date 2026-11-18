La compagnie aérienne nationale Air Sénégal informe sa clientèle qu'un incident impliquant une passerelle, à la suite d'une manoeuvre inappropriée de la société, d'assistance au sol, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), est survenu ce mardi 17 novembre 2026 sur le tarmac de l'aéroport.

Cet incident, indépendant de la volonté d'Air Sénégal, a affecté l'appareil initialement prévu pour assurer la liaison Dakar-Paris-Dakar entraînant des perturbations sur les vols HC403 et HC404 programmés le 18 novembre 2026.

La compagnie informe qu'un nouveau programme de vols, précisant les horaires actualisés des vols concernés, sera communiqué dans les prochaines heures.

Air Sénégal tient également à rassurer les voyageurs concernés que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer leur prise en charge, conformément aux mesures applicables en cas d'irrégularités d'exploitation.

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La compagnie présente ses sincères excuses aux passagers affectés pour les désagréments occasionnés et les remercie pour leur compréhension, leur patience et leur confiance renouvelée.

Pour toute information complémentaire ou demande d'assistance, les équipes d'Air Sénégal restent disponibles 24h/24 et 7j/7 à travers les canaux suivants :

-Sénégal : +221 33 923 15 15

-France : +33 1 89 61 11 11

-E-mail : serviceclient@airsenegalsa.sn

-Messagerie : via les plateformes accessibles depuis les pages officielles de la compagnie.