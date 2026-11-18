Addis Ababa — Les chercheurs et les institutions africains devraient s'approprier davantage l'étude, l'interprétation et la promotion du patrimoine culturel du continent, a déclaré Nebiyou Baye, ministre d'État éthiopien chargé de la Culture et du Tourisme.

Dans une interview accordée à « Pulse of Africa », Nebiyou a souligné que les Africains devaient raconter leurs propres histoires afin de redéfinir la façon dont le monde perçoit le continent.

Il a fait valoir que les cultures africaines ont longtemps été examinées principalement à travers des prismes étrangers, dont certains ont présenté les traditions du continent comme inférieures ou arriérées.

Il a déclaré que les chercheurs, anthropologues et sociologues africains devraient prendre l'initiative de documenter et d'interpréter la richesse culturelle du continent, ajoutant qu'une meilleure compréhension du patrimoine africain est essentielle pour le promouvoir à l'échelle internationale.

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« Donc, avant tout, ce que nous devons faire, c'est commencer à étudier notre culture par nous-mêmes. Les anthropologues africains, les sociologues africains, les spécialistes africains de la culture et les dirigeants africains en général, ainsi que les universitaires en particulier, devraient occuper le devant de la scène dans tout débat sur les patrimoines culturels africains », a déclaré Nebiyou. « C'est donc lorsque nous saurons ce que nous possédons que nous serons en mesure de promouvoir ce patrimoine auprès du monde entier. »

Il a également souligné l'importance de renforcer les échanges culturels entre les pays africains, estimant que le continent devait mieux se familiariser avec la diversité de ses traditions avant de chercher à obtenir une reconnaissance mondiale plus large.

Ce responsable, qui compte parmi les figures les plus emblématiques du monde du théâtre et du cinéma éthiopiens, a cité la cuisine, la musique, les vêtements traditionnels et les festivals éthiopiens comme des atouts culturels pouvant être partagés plus largement à travers l'Afrique, encourageant les pays à créer des occasions permettant à leurs populations de découvrir les expressions culturelles les unes des autres.

Nebiyou a déclaré : « Vous savez, avant de nous tourner vers le monde entier, à mon avis, nous devons nous tourner vers l'Afrique. Savez-vous, par exemple, combien d'Africains ont pu goûter au kitfo ? Sans parler du nombre d'Africains, nos voisins, par exemple. Nos voisins du Kenya, du Soudan, de Djibouti. Combien d'entre eux ont pu goûter, disons, à l'injera ? Nous devons donc d'abord tendre la main à nos frères et soeurs africains. »

Le ministre d'État a en outre identifié la musique, le cinéma et d'autres industries créatives comme de puissants instruments de diplomatie culturelle et de « soft power », soulignant la portée internationale de la musique ouest-africaine, du jazz éthiopien et de la danse traditionnelle Eskista.

Il a cité des musiciens tels que Mulatu Astatke et le cinéaste Haile Gerima comme exemples de personnalités créatives africaines qui se sont inspirées des traditions culturelles et des expériences locales pour produire des oeuvres artistiques trouvant un écho auprès du public international.

Parmi les films qu'il a mis en avant figurait *Harvest: 3,000 Years* de Haile Gerima, un film éthiopien emblématique sorti en 1976.

Acteur et écrivain de longue date, Nebiyu a auparavant enseigné à l'École des arts du théâtre de l'université d'Addis-Abeba en tant que maître de conférences. Il a également occupé le poste de directeur du Théâtre national éthiopien avant d'entrer au gouvernement.

Il a déclaré que les artistes et cinéastes africains ont démontré comment le continent peut faire connaître son identité et ses expériences à travers une expression créative originale.

« Ainsi, aujourd'hui, ces artistes africains, ces créateurs africains, nous ont montré la voie à suivre, une méthode à imiter, pour devenir à notre tour des artistes de renommée mondiale. Et d'une certaine manière, ce faisant, nous pourrons raconter nos histoires, promouvoir notre culture, montrer au monde qui nous sommes. Le monde saurait alors que c'est bien l'Afrique », a déclaré le titulaire d'un master en arts.

« Le monde saurait que c'est l'Éthiopie. Ainsi, grâce aux arts et à des esprits brillants, puissants et créatifs, nous pouvons promouvoir notre culture. Nous pouvons montrer au monde une autre façon de faire de l'art. »