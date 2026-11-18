Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son attachement à la souveraineté nationale, à l'autonomie économique et à un ordre international plus équitable lors d'un grand rassemblement international organisé à Moscou, en Russie.

Une délégation de haut niveau du Parti de la prospérité éthiopien, conduite par Adem Farah, vice-président du parti, participe à l'Assemblée générale du Mouvement international des partisans de la lutte contre les pratiques néocolonialistes modernes, connu sous le nom de « Pour la liberté des nations ! », qui se tient à Moscou, en Russie, du 14 au 17 novembre 2026.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président Adem a mis en avant la résistance historique de l'Éthiopie au colonialisme et sa quête permanente d'autonomie stratégique.

Il a ensuite présenté le point de vue de l'Éthiopie sur la souveraineté, l'autonomie en matière de développement et l'évolution de la dynamique des relations internationales, soulignant l'importance de préserver les intérêts nationaux tout en promouvant un ordre mondial plus juste.

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S'appuyant sur la victoire historique de l'Éthiopie lors de la bataille d'Adoua en 1896, il a rappelé l'héritage durable de son pays en matière de résistance à la domination coloniale et de défense de la liberté et de l'autodétermination des nations.

Il a souligné que, dans le monde contemporain, la souveraineté va au-delà de l'indépendance territoriale et exige des pays qu'ils se dotent des capacités économiques, technologiques et institutionnelles nécessaires pour déterminer leurs propres voies de développement.

À cet égard, M. Adem a mis en avant les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer son autonomie stratégique par le biais de l'autosuffisance alimentaire, de la gouvernance numérique et des données, de la cybersécurité, de la diversification économique et des réformes institutionnelles.

Il a cité des initiatives phares, notamment l'« Initiative de l'héritage vert », le développement de la culture du blé, l'aménagement des corridors urbains et le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), comme des manifestations concrètes de la détermination de l'Éthiopie à mobiliser ses ressources et ses capacités nationales en vue d'un développement durable et autonome.

Sur le plan international, il a appelé à un multilatéralisme efficace, à une représentation plus équitable de l'Afrique au sein des institutions mondiales et à des partenariats mutuellement bénéfiques, tout en soulignant que la paix et la réconciliation constituaient les fondements essentiels d'une prospérité partagée.

La participation du Parti de la prospérité à cette assemblée offre une tribune pour faire valoir les points de vue de l'Éthiopie sur la souveraineté contemporaine, le néocolonialisme et l'autonomie en matière de développement, tout en élargissant les partenariats politiques internationaux.

Ce rassemblement de quatre jours comprend des séances plénières, des débats thématiques, des tables rondes et des rencontres bilatérales ; des résolutions et des accords de coopération stratégique devraient émerger de ces délibérations.

On a appris que, par sa participation, l'Éthiopie cherche à intégrer son expérience historique et ses priorités actuelles en matière de développement dans les grands débats internationaux sur l'indépendance nationale, l'équité mondiale et l'avenir de la coopération internationale.