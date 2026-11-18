Addis Ababa — Adem Farah, vice-président et directeur du siège du Parti de la prospérité, au pouvoir, a été nommé président du conseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines.

Dans un communiqué saluant cette nomination, le groupe Ethiopian Airlines a exprimé sa satisfaction et son honneur de voir M. Farah prendre la tête du conseil d'administration, et lui a officiellement souhaité la bienvenue au sein de la famille Ethiopian Airlines.

La compagnie aérienne a également souhaité au nouveau président un mandat couronné de succès et fructueux alors qu'il prend ses fonctions à la tête du conseil d'administration du groupe.