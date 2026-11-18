Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu les lettres de créance de seize ambassadeurs nouvellement nommés en Éthiopie lors d'une cérémonie diplomatique officielle qui s'est tenue aujourd'hui au Palais national.

Ces ambassadeurs sont originaires de la République populaire démocratique de Corée, des Émirats arabes unis, de Chypre, de la République tchèque, d'Irlande, d'Inde, d'Autriche, de Norvège, de Finlande, de Malte, du Tchad, de la République de Corée, d'Italie, de la Barbade, du Luxembourg et de la Grenade.

À l'issue de la présentation officielle des lettres de créance, le président Taye a souhaité la bienvenue aux diplomates et leur a souhaité plein succès dans leurs missions, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la coopération bilatérale et les partenariats stratégiques dans divers secteurs avec leurs pays respectifs.

S'exprimant après la cérémonie, plusieurs ambassadeurs ont mis en avant leurs priorités pour approfondir les liens avec l'Éthiopie.

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L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Abdallah Hassan Ubaid Hassan Al Shamsi, s'est réjoui de sa nomination, décrivant l'Éthiopie comme un partenaire stratégique des Émirats arabes unis, avec un avenir prometteur pour les relations bilatérales.

De même, l'ambassadeur indien, Devesh Uttam, a qualifié l'Éthiopie de partenaire fiable et s'est engagé à renforcer les liens déjà solides entre les deux nations dans de multiples domaines de coopération.

L'ambassadeur de Chypre, Savvas Vladimirou, premier ambassadeur de Chypre en Éthiopie, a indiqué que l'investissement serait l'une des priorités de son mandat, au même titre que la culture et le commerce.

L'ambassadeur d'Irlande, Ciaran Madden, qui a souligné que la mission irlandaise à Addis-Abeba était la plus grande ambassade de son pays, a salué la croissance rapide de l'Éthiopie et a annoncé que des initiatives visant à renforcer les liens culturels seraient bientôt mises en oeuvre.

L'ambassadeur de la République tchèque, Jan Rouček, a déclaré qu'il accorderait la priorité à l'achèvement des projets en cours lancés par le gouvernement tchèque.

L'ambassadeur d'Autriche, Peter Elsner-Mackay, a souligné la croissance remarquable de l'Éthiopie, déclarant qu'il s'attacherait à renforcer la coopération économique et à consolider les projets soutenus par l'Autriche.

L'ambassadrice de Norvège, Yngvild Berggrav, l'ambassadeur de Finlande, Erik Ingmar Lundberg, et l'ambassadeur de Malte, Bernard Hamilton, ont également exprimé leur gratitude pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et ont réaffirmé leur engagement à faire progresser la coopération bilatérale de longue date dans divers secteurs.