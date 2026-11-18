Au Soudan, les drones sont devenus l'arme majeure de la guerre contre les civils. Selon un rapport publié mardi par l'ONU, ils sont responsables de près de trois quarts des meurtres de civils recensées depuis janvier. Marchés, hôpitaux et installations électriques sont frappés loin des lignes de front, dans un conflit marqué par une « impunité généralisée » et de possibles crimes de guerre.

La guerre civile au Soudan se mène désormais dans les marchés, les hôpitaux et les infrastructures qui permettent à la population de survivre. Depuis avril 2023, l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent pour le contrôle du pays. Mais l'usage croissant des drones a profondément modifié la conduite des hostilités, étendant la menace bien au-delà des lignes de front.

Entre janvier et fin octobre 2026, au moins 2 230 civils ont été tués, dont plus de 1 630 lors d'attaques de drones, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces appareils, responsables de près de 75 % des décès documentés, ont progressivement supplanté les autres armes dans le bilan des victimes civiles recensées par l'organisation.

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« Les conclusions du rapport apportent des preuves supplémentaires, si tant est qu'il en faille, des souffrances civiles incessantes et insupportables causées par la guerre au Soudan, ainsi que du mépris constant et éhonté des lois de la guerre dont font preuve les parties belligérantes », a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué accompagnant la sortie du rapport.

Une menace qui dépasse les lignes de front

À mesure que les positions militaires se sont stabilisées, les deux camps ont intensifié leur recours aux drones, capables de frapper à des centaines de kilomètres de distance sans exposer directement leurs combattants.

Cette évolution a considérablement élargi la géographie des violences. « Le recours accru aux drones est apparu comme l'une des caractéristiques déterminantes du conflit au Soudan, permettant aux parties d'étendre leur portée bien au-delà des zones sous leur contrôle territorial et des lignes de front », souligne le rapport, qui examine en détail les attaques commises au premier semestre 2026.

Le Kordofan, vaste région du centre et du sud du pays, concentre plus des deux tiers des victimes civiles recensées, devant le Darfour, dans l'ouest.

Durant les six premiers mois de l'année, les enquêteurs de l'ONU ont documenté au moins 39 frappes de drones contre des marchés, 20 contre des véhicules civils, 17 contre des camions-citernes et des dépôts de carburant, ainsi que 16 contre des établissements de santé.

Ces attaques ne provoquent pas seulement des morts immédiates. En frappant les marchés et les circuits d'approvisionnement, elles privent les habitants de nourriture et de ressources, tandis que les pillages et les restrictions de circulation entravent davantage l'acheminement de l'aide.

Leurs conséquences sont particulièrement dévastatrices dans un pays déjà confronté à une crise alimentaire majeure. En octobre, la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) a alerté sur l'aggravation de la faim et de la malnutrition, ainsi que sur les risques de famine dans certaines régions du Darfour et du Kordofan, sous l'effet conjugué des combats, des déplacements de population et de la sécheresse.

© PAM / Philippe Kropf Des milliers de familles déplacées s'abritent dans le camp de Daba Naira à Tawilah, au Darfour du Nord soudanais. Détruire les moyens de survie

La multiplication des frappes contre les infrastructures essentielles constitue une autre évolution préoccupante. Centrales électriques, installations d'approvisionnement en eau et dépôts de carburant sont désormais exposés aux attaques, avec des conséquences qui dépassent largement les sites directement touchés.

Entre le 20 octobre et le 4 novembre, soit en un peu plus de deux semaines, l'ONU a recensé 29 frappes de drones imputées aux FSR contre des installations électriques et des stations-service réparties dans 11 États soudanais.

En endommageant ces équipements, les attaques compromettent l'accès à l'électricité, à l'eau et aux carburants, indispensables notamment au fonctionnement des hôpitaux et à l'approvisionnement des populations.

L'ONU souligne que certaines violations du droit international humanitaire documentées dans son rapport pourraient constituer des crimes de guerre. Elle dénonce également l'impunité dont bénéficient les auteurs présumés de ces actes.

Alors que le conflit approche de son quatrième anniversaire, sa poursuite est aussi alimentée par des soutiens extérieurs. Selon le rapport, un approvisionnement régulier en armes et d'autres formes d'assistance ont permis aux belligérants de prolonger et d'étendre les combats.

Pour le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, la protection des civils passe désormais autant par le respect des lois de la guerre que par la poursuite des responsables de violations, quel que soit leur camp.

« Les parties au conflit doivent protéger les civils et respecter leurs obligations en vertu du droit international - le monde entier a les yeux rivés sur elles », a averti Volker Türk.