Une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par son directeur général adjoint, Mohamed Cherif, a effectué, le lundi 16 novembre, une visite de terrain dans la province du Haut-Katanga dans le cadre de l'évaluation du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-Cobalt).

Financé à hauteur de 84 millions de dollars américains par la BAD, ce projet vise notamment à retirer les enfants des sites miniers artisanaux et à favoriser la reconversion des jeunes et des parents vers des activités d'agrobusiness.

Au cours de cette mission, la délégation a visité plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et économiques réalisées dans le cadre du projet, notamment le complexe scolaire Mwabombemi Alice à Mutumpeke, dans le territoire de Kipushi, ainsi que le Grand Centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness.

Des réalisations jugées encourageantes

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À l'issue de la visite, Mohamed Cherif s'est félicité des réalisations observées sur le terrain et de la coopération entre la BAD et la République démocratique du Congo.

« Nous avons visité des écoles, rencontré les bénéficiaires, notamment les enfants, et échangé avec les responsables des établissements. Nous avons recueilli leurs besoins ainsi que leurs appréciations sur les infrastructures réalisées. Nous nous félicitons de la qualité de la coopération entre la Banque africaine de développement et la RDC ».

Assurer la pérennité des investissements

La délégation s'est également rendue au Grand Centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, où plusieurs infrastructures de production et de transformation ont été aménagées.

Pour le responsable de la BAD, l'enjeu est désormais de rendre ces installations pleinement opérationnelles afin de garantir la durabilité du projet.

« Nous disposons aujourd'hui de bâtiments, d'installations industrielles ainsi que de vastes superficies agricoles à valoriser. Il est essentiel que ces infrastructures soient pleinement exploitées afin d'assurer la pérennité des activités », a souligné Mohamed Cherif.

Un appui aux activités génératrices de revenus

Le directeur général adjoint de la BAD a également salué les formations dispensées aux femmes bénéficiaires, notamment dans la transformation des produits agricoles.

Selon lui, l'accompagnement doit désormais se poursuivre au niveau de la commercialisation afin de permettre aux bénéficiaires de mieux valoriser leur production et de renforcer leur autonomie économique.

« La formation constitue un acquis durable. Aujourd'hui, ces femmes disposent de nouvelles compétences et présentent avec fierté les produits qu'elles fabriquent. L'étape suivante consiste à les accompagner dans leur accès au marché et dans la promotion de leurs produits », a-t-il indiqué.

Une phase de clôture sous surveillance

Alors que le projet entre progressivement dans sa phase de clôture, la BAD insiste sur la nécessité d'achever les activités encore en cours et de garantir la durabilité des infrastructures réalisées.

« Nous repartons satisfaits d'avoir pu constater sur le terrain ce que nous avions jusqu'ici observé à travers les rapports et les présentations. La pérennité des acquis doit désormais constituer une priorité », a conclu Mohamed Cherif.

Selon les données du projet, 13 587 enfants ont déjà bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du PABEA-Cobalt.

Cette mission d'évaluation se poursuit dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba avec la participation des autorités provinciales, des services techniques et de l'unité de coordination du projet.