Le boxeur irlandais Lee Reeves est mort à 31 ans, plus de trois mois après les graves blessures reçues lors d'un combat à Dublin. Son décès a été annoncé ce mardi 17 novembre 2026.

Le 1er août, le natif de Limerick affrontait son compatriote Gary Cully à la 3Arena de Dublin. Le titre vacant des super-légers celtique de la BUI était en jeu. Au dixième round, Cully l'envoie deux fois au tapis, et Reeves ne peut se relever après la seconde chute. Évacué vers l'hôpital, il subit une opération au cerveau en août.

Une longue bataille

Quelques signes d'amélioration avaient été observés après l'intervention. Mais le boxeur était resté inconscient. Transféré à l'University Hospital de Limerick, près de sa famille, il avait entamé de la kinésithérapie. Début octobre, une nouvelle opération l'avait ramené en soins intensifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son père Tony et ses soeurs Jodie, Jessie et Shannon ne l'ont pas quitté pendant ces semaines éprouvantes. La communauté de la boxe s'était mobilisée, avec un gala caritatif à Limerick le 4 octobre et une course « 5K for Lee Reeves » à Phoenix Park le 11.

Les hommages

Dee Walsh, son entraîneur depuis cinq ans et présent dans son coin le soir du combat, lui a adressé un message poignant, plein d'affection. Gary Cully avait, dès le soir du combat, fait part de ses prières pour son adversaire. Depuis l'annonce, les témoignages de soutien se multiplient dans le monde de la boxe.