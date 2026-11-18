Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont offert une vitrine internationale au Sénégal.

Selon les premières analyses présentées par le directeur de la communication des Jeux, Abdoulaye Kanouté, l'image du pays a enregistré une progression d'environ 606 % par rapport à la période précédant l'événement.

« Les premières analyses font état d'une progression d'environ 606 % de l'image du Sénégal », a déclaré Abdoulaye Kanouté, dans un bilan relayé dans l'émission « Salimto » sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS). Un résultat qui témoigne de la portée médiatique de cette première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain.

Cette visibilité s'est notamment traduite par un important intérêt des médias nationaux et internationaux. Au total, 1 800 demandes d'accréditation ont été enregistrées, dont 600 médias ont obtenu leur accréditation pour couvrir la compétition. Une mobilisation qui a contribué à porter l'actualité des JOJ et, au-delà, à faire connaître le Sénégal auprès d'un public international.

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Sur le plan organisationnel, le dispositif de communication et de gestion des risques a également été renforcé. Plus de 300 procédures de normalisation et de prévention (PNP) ont ainsi été mises en place afin d'anticiper les éventuels incidents et d'assurer une meilleure maîtrise des opérations.

Au-delà des performances sportives et du succès organisationnel, ces premiers chiffres mettent en évidence les retombées médiatiques des JOJ Dakar 2026. Le rendez-vous olympique aura ainsi constitué une occasion majeure pour le Sénégal de renforcer son rayonnement et de consolider son image sur la scène internationale.