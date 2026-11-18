Depuis le 15 octobre 2014, le Sénégal n'a plus perdu en qualifications pour la CAN.

En douze ans, les Lions ont enchaîné 36 rencontres sans défaite, pour 29 victoires et sept nuls. Une série exceptionnelle, qui a traversé les générations et résisté aux changements de sélectionneur, et qui s'écrit désormais dans l'histoire du football sénégalais.

Monastir, le dernier revers

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Pour retrouver la trace de la dernière défaite, il faut remonter à Monastir, en Tunisie. Ce soir-là, les hommes d'Alain Giresse s'inclinent sur la plus petite des marges (0-1). Depuis, plus aucune sélection n'a fait plier le Sénégal dans les éliminatoires continentaux, ni sur les terrains hostiles ni au fil des campagnes.

Giresse lui-même a lancé la dynamique, avec deux succès face à l'Égypte (1-0) et au Botswana (3-0) lors des dernières journées des qualifications pour la CAN 2015.

Cissé, l'architecte du grand chelem

C'est pourtant sous Aliou Cissé que la série prend sa véritable dimension. Pendant ses années à la tête de l'équipe, les Lions traversent les campagnes qualificatives des CAN 2017, 2019, 2021 et 2023 sans connaître la défaite. Ils installent une régularité qui devient leur marque de fabrique.

Cissé est aussi, à ce jour, le seul sélectionneur à avoir réalisé le grand chelem, avec six victoires en six matchs de qualification. Une performance unique, qui résume la solidité d'une équipe devenue difficile à battre.

Thiaw et Vieira, la continuité

Même son depart, n'a pas ébranlé l'édifice. Nommé en octobre 2024, Pape Thiaw a dirigé les quatre dernières rencontres des qualifications pour la CAN 2025, toutes remportées sans encaisser le moindre but. Le Sénégal a ainsi bouclé la campagne avec cinq victoires et un nul, preuve qu'il sait garder le cap malgré les changements sur le banc.

Aujourd'hui, Patrick Vieira poursuit sur cette lancée. Depuis sa prise de fonction, le technicien français a disputé quatre rencontres qualificatives, pour trois victoires et un nul. Le succès face au Soudan vient prolonger une série qui ne connaît pas de frontières générationnelles.

Il lui reste encore deux matchs à domicile contre L'Éthiopie et le Mozambique à Dakar pour prolonger la série.