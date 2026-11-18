La sélection nationale tunisienne des moins de 23 ans ne verra pas la suite des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23. Battus par le Gabon lors de la manche retour du deuxième tour préliminaire sur le score 1-0 dans la 84e minute. les Aiglons quittent prématurément la compétition et voient ainsi leur objectif de qualification s'envoler. Malgré leur victoire à l'aller (2-1), les Tunisiens n'ont pas réussi à préserver leur avantage lors de ce déplacement au Gabon.

Cette élimination constitue un nouveau coup dur pour le football tunisien, qui manque ainsi une nouvelle occasion de retrouver la scène olympique. En effet, la dernière participation de la sélection tunisienne de football aux Jeux olympiques remonte à 2004, à Athènes. Depuis, vingt-deux années se sont écoulées sans que les Aigles de Carthage ne parviennent à retrouver le tournoi olympique.