Une seule personne demeure en détention dans le cadre de l'enquête sur une agression sexuelle présumée visant un enfant dans une crèche privée à Ennasr, dans le gouvernorat de l'Ariana. L'établissement reste fermé et les investigations se poursuivent.

Une source judiciaire a indiqué, mardi à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), que le photographe travaillant au sein de la crèche est actuellement l'unique personne détenue dans cette affaire. Elle a précisé que l'instruction se poursuit et qu'aucun jugement définitif n'a été rendu.

La crèche d'Ennasr reste fermée

De son côté, le délégué régional aux affaires de la femme et de la famille à l'Ariana, Mohamed Anouar Ben Abdallah, a confirmé à la TAP que la décision de fermeture de la crèche demeure en vigueur.

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Il a démenti les informations ayant récemment circulé au sujet d'une réouverture de l'établissement. Ses services ont également effectué des visites d'inspection afin de vérifier le respect de cette décision.

Une instruction ouverte en février 2026

Pour rappel, une information judiciaire avait été ouverte le 16 février 2026 à l'encontre de huit personnes, quatre hommes et quatre femmes, dans le cadre de cette affaire d'agression sexuelle présumée sur un enfant.

À cette date, sept personnes étaient détenues, selon les déclarations précédemment fournies par une source judiciaire à la TAP. Une seule demeure actuellement en détention, les investigations étant toujours en cours.