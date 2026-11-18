Un grave accident de la route est survenu à l'aube du samedi 14 novembre 2026 sur l'avenue Mohamed-V, au centre de la capitale, coûtant la vie à un jeune homme et une jeune femme qui circulaient à moto.

Selon les premières informations recueillies, la moto, qui roulait à une vitesse très élevée, a dérapé avant de percuter un poteau électrique.

L'accident a entraîné le décès, sur place, du jeune homme et de la jeune femme, qui ont succombé à leurs graves blessures causées par la violence du choc.

Les autorités compétentes se sont immédiatement rendues sur les lieux pour engager les procédures légales et administratives d'usage, afin d'élucider les circonstances et les causes de l'accident, selon des sources bien informées.

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Combien de fois a-t-on soulevé le cas de ces motos qui constituent un danger pour ceux qui les conduisent comme pour les piétons ou encore pour les autres véhicules qui roulent soit en ville, soit en dehors des agglomérations.

Nous relevons, il est vrai, de temps à autre des campagnes de contrôle. La longue file le long des trottoirs en dit long sur ce qu'on a découvert à propos de la situation de ces engins et de leurs conducteurs.

Cela suppose que rien qu'à l'issue d'une simple opération de contrôle, le nombre de contrevenants est si important que cela finit par choquer. Ces jeunes ou moins jeunes sont ils conscients de ce qu'ils font ? Dans le groupe, nous avons relevé la présence d'une dame et d'un enfant, un élève, qui devait aller à l'école. Le trio avait pris place sur un de ces engins et l'a tout simplement transformé en un véhicule pour transport en commun. Un accident et trois personnes estropiées ou mortes.

Cela tient non pas de l'inconscience, mais de la folie. Et pourtant, cela a cours.

Ne parlons pas de la régularité des papiers de la moto, du port du casque de protection, de la façon de rouler et des infractions commises en grillant un feu rouge, en remontant un sens interdit ou en s'appropriant la voie réservée au métro.

Il y a des dépassements qui méritent les sanctions les plus extrêmes et la saisie de cet engin de mort.

Il est hors de question de placer un policier à chaque coin de rue, comme il n'est pas question de ménager ces hors-la-loi.

Le problème, c'est que les deux-roues augmentent en nombre. La livraison, le déplacement en deux-roues à la place du taxi pour une question de rapidité et pour éviter les embouteillages, comme vu plus haut, le recours à ces engins pour toute la famille, etc. sont des éléments qui augmentent les risques

Il semble qu'il est temps de mettre en place un ensemble de mesures complémentaires combinant la réglementation, le contrôle technique, la formation et la sensibilisation.

L'état de bien des motos laisse à désirer. Soumettre les engins et les équipements de sécurité (le port du casque homologué et attaché, les feux, les freins, mais aussi les équipements de protection adaptés comme les gants, gilets ou bandes réfléchissantes, vêtements résistants à l'abrasion, etc.) constitue un minimum. C'est une charge pour le père de famille, mais cela ne coûte pas plus cher qu'une vie humaine.

Pour les activités à risque comme les livraisons ou le transport informel (mototaxis), imposer des licences ou des autorisations d'exercice devient une urgence.

La multiplication des contrôles aléatoires pour réprimer les infractions majeures : excès de vitesse, non-port du casque homologué, conduite sous influence, feux défectueux ou manoeuvres dangereuses (slaloms, dépassements par la droite) devraient être de rigueur.

Considérant les défauts constatés au niveau de l'éclairage de ces motos, on devrait instituer l'obligation de rouler en permanence avec les feux de croisement allumés, y compris en plein jour.

Les sanctions sont à alourdir et en cas de récidive, on pourrait envisager la suspension ou le retrait du permis de conduire et la mise en fourrière des véhicules non conformes.

Il y a des pays qui imposent aux conducteurs des deux-roues une formation des premiers secours pour les cas d'urgence et la multiplication des campagnes d'information. Le motard n'est pas protégé et est vulnérable en l'absence de carrosserie. C'est un message qu'il ne faudrait jamais cesser de répéter.

La route est dangereuse, et il faudrait que tous les usagers sachent de quelle manière se la partager.