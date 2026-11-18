La sélection tunisienne a quitté Tripoli avec un match nul (1-1) face à la Libye, au terme de la manche retour des éliminatoires. Un résultat qui laisse forcément des regrets aux Aigles de Carthage, qui avaient pourtant affiché de meilleures intentions et pris les devants dès les premières minutes de la rencontre.

En effet, la Tunisie a parfaitement entamé la partie en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu. Un début prometteur qui laissait espérer une réaction après les difficultés rencontrées lors du match aller. Les Tunisiens ont ensuite affiché davantage de maîtrise et se sont montrés entreprenants, avec une domination dans le jeu face à une sélection libyenne qui a dû chercher les moyens de revenir au score. Toutefois, la rencontre a également été marquée par une décision arbitrale contestée : le penalty accordé à la Libye, dont la légitimité a suscité des interrogations. Cette décision a pesé dans le déroulement de la rencontre et alimenté les débats autour de l'arbitrage.

Malgré leur bonne entame et leur supériorité dans plusieurs séquences de jeu, les Tunisiens n'ont pas réussi à conserver leur avantage et à repartir de Tripoli avec une victoire.

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Sur le plan comptable, ce résultat ne signifie toutefois pas une élimination immédiate de la Tunisie. Les Aigles de Carthage restent en course pour la qualification à la CAN 2027, mais leur marge de manoeuvre se réduit considérablement. Ils devront désormais impérativement remporter leurs dernières rencontres et espérer des résultats favorables dans les autres confrontations du groupe H.