Le président de l'Ordre national des experts-comptables du Congo (ONEC Congo) prend part, du 17 au 20 novembre, aux travaux du congrès mondial de la profession, organisé dans la capitale sud-coréenne. Une participation qui intervient dans un contexte marqué par l'admission récente de l'institution congolaise en qualité de membre associé de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC).

Le président de l'Ordre national des experts-comptables de la république du Congo (ONEC Congo), Voltaire Brice Etou Obami, participe au congrès mondial des experts-comptables qui se tient du 17 au 20 novembre 2026 à Séoul, en Corée du Sud.

Ce rendez-vous international constitue une occasion pour le représentant congolais de prendre part aux réflexions sur les mutations de la profession et de renforcer les liens avec les instances internationales de la comptabilité.

Depuis la capitale sud-coréenne, Voltaire Brice Etou Obami peut également se réjouir de l'admission récente de l'ONEC Congo en qualité de membre associé de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC).

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Cette reconnaissance marque une étape importante dans le processus d'intégration de l'institution congolaise au sein de la communauté comptable internationale.

L'édition 2026 du congrès se distingue par une nouvelle formule organisationnelle. Contrairement au modèle précédent, qui réunissait entre 9 000 et 10 000 participants lors de la dernière grande édition organisée il y a quatre ans, les assises de Séoul privilégient désormais un format plus restreint.

Elles rassemblent principalement les présidents et les directeurs généraux des instituts et organisations membres, tout en permettant au public intéressé de suivre les travaux à distance.

Cette nouvelle approche entend favoriser des échanges plus approfondis, des séances de travail ciblées et des interactions directes avec plusieurs intervenants extérieurs. Autre changement notable, le congrès se tiendra désormais tous les deux ans, au lieu de quatre.

Cette périodicité permettra notamment d'évaluer plus régulièrement les résultats de cette nouvelle formule et d'y apporter, si nécessaire, les ajustements appropriés. La prochaine édition est d'ores et déjà annoncée en Afrique du Sud.

La cérémonie d'ouverture, organisée le 17 novembre à l'hôtel Grand InterContinental Seoul Parnas, dans le quartier de Gangnam, au sud de Séoul, a été marquée par l'intervention de Jean Bouquot, président sortant de l'IFAC, en fonction depuis novembre 2024.

Dans son discours bilan, il a dressé un panorama de l'actualité de la fédération et évoqué les principaux défis auxquels la profession est confrontée. La durabilité, l'intelligence artificielle, l'attractivité des métiers et l'éthique ont notamment figuré au centre de son intervention, aux côtés des grands chantiers engagés par l'organisation internationale.

En conclusion, Jean Bouquot a particulièrement insisté sur deux valeurs fondamentales : la confiance et la fierté. Selon lui, les experts-comptables doivent constamment inspirer confiance, aussi bien auprès de leurs partenaires extérieurs qu'au sein de leurs propres organisations.

« Nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, avec des risques de fragmentation dans bien des domaines. Dans ce contexte, l'IFAC n'a jamais été aussi à l'écoute et en avant vis-à-vis de ses membres. Nous avons un rôle et vivons une aventure assez extraordinaire dans une réalité compliquée. Alors poursuivons, et soyons fiers ! », a-t-il déclaré.

La participation de Voltaire Brice Etou Obami à ces assises intervient ainsi à un moment significatif pour l'ONEC de la république du Congo. Au-delà de la représentation du pays, elle offre à l'institution l'opportunité de s'inscrire davantage dans les dynamiques internationales de la profession comptable, à l'heure où celle-ci est appelée à s'adapter aux transformations technologiques, économiques et réglementaires.