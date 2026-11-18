Freinée par la Sierra Leone, la RDC conserve la tête du groupe devant le Zimbabwe, intraitable face au Nzalang équato-guinéen.
Sierra Leone- RDC : 1-1 (0-1)
Buts : Conteh (90e+1) pour la Sierra Leone, Kadile (27e) pour la RDC
Zimbabwe- Guinée équatoriale : 3-0 (1-0)
Buts : Ngwenya (4e), Chirewa (71e) et Maswanhise (78e) pour le Zimbabwe
Classement
1) RDC, 10 points, 2) Zimbabwe, 7 pts, 3) Guinée équatoriale, 4 pts, 4) Sierra Leone, 1 pt
Programme de la 5e journée
Guinée équatoriale-RDC et Zimbabwe-Sierra Leone