Victorieux face au Kenya et à l'Erythrée, l'Afrique du Sud et la Guinée sont au coude à coude avant leur duel lors de la prochaine journée.

Kenya - Afrique du Sud : 1-2 (0-0).

Buts : Bajaber (89e) pour le Kenya, Mofokeng (68e et 86e) pour l'Afrique du Sud.

Erythrée-Guinée : 1-3 (0-1)

Buts : Sulieman (90e+2) pour l'Erythrée, Soumah (28e) et Barry (52e et 77e) pour la Guinée

Classement

1) Afrique du Sud, 10 points, 2) Guinée, 9 pts, 3) Kenya, 2 pts, 4) Erythrée, 1 pt

Programme de la 5e journée

Guinée-Afrique du Sud et Erythrée-Kenya