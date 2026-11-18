Au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 novembre 2026, la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 398,807 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 19 712,808 milliards de FCFA contre 20 111,615 milliards de FCFA la veille. Cette forte baisse est consécutive à celle de l'indice Composite. Celui-ci a cédé 1,98% à 502,68 points contre 512,85 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 1,93% à 243,13 points contre 247,92 points précédemment.

Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 1,41% à 188,19 points contre 190,89 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fait un plongeon de 2,67% à 350,14 points contre 359,75 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 1,98 % à 202,58 points contre 206,67 points la veille.

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La capitalisation du marché des obligations a enregistré une hausse de 26,956 milliards de FCFA, passant de 13 411,263 milliards de FCFA la veille à 13 438,219 milliards de FCFA ce 17 novembre 2026. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation de l'emprunt " GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00 % 2026-2031 " admis au compartiment des obligations de la BRVM.

La société SWAMI AGRI SAU, créée en 2021 et filiale à 100 % du groupe SENEGINDIA, est un acteur du secteur agricole sénégalais spécialisé dans la culture de produits agricoles à forte valeur ajoutée, notamment la pomme de terre et l'oignon.

Dans le but de renforcer ses capacités de production et de stockage pour une agriculture climato-intelligente et saine, la société SWAMI AGRI SAU a mobilisé des ressources sur le marché financier régional à travers un emprunt obligataire vert. La diffusion des titres « GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00 % 2026-2031 » dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 20 juillet au 28 août 2026.

Au terme de cette opération, 3 000 000 d'obligations " GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00% 2026-2031 " ont été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA, pour un montant total de 30 milliards de FCFA. La date de jouissance desdites obligations avait été fixée au 04 septembre 2026.

La valeur totale des transactions s'est établi à 2,402 milliards de FCFA contre 2,485 milliard de FCFA la veille, soit une baisse de 83 millions.

Chose inédite depuis plusieurs années, il n'y a aucun titre qui figure sur la rubrique du top 5 des plus fortes hausses de cours contrairement à la veille.

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,42% à 4 490 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 2 580 FCFA), Solibra Côte d'ivoire (moins 6,61% à 39 495 FCFA), BOA Sénégal (moins 6,59% à 7 800 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 6,56% à 16 450 FCFA).